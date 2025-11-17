pluie modérée
La garde nationale américaine se retire de Portland et Chicago

Des centaines de soldats de la garde nationale américaine déployés à Chicago et Portland ont commencé à se retirer dimanche, ont rapporté des médias américains. Leur envoi par le président américain Donald Trump a été contesté en justice.
Depuis juin, Donald Trump a envoyé la garde nationale dans plusieurs villes démocrates, dont Los Angeles et Washington, à chaque fois contre l'avis des autorités locales. Il a notamment justifié le déploiement de ce corps de réserve de l'armée par ce qu'il présente comme une montée de la criminalité.

Selon le New York Times, des responsables du ministère de la défense ont annoncé le retrait de 400 soldats au total, soit 200 dans chaque ville. Ces troupes, venues de Californie et du Texas, n'avaient pas été déployées dans les rues en raison de contestations devant les tribunaux.

La garde nationale activée par Donald Trump reste tout de même présente dans les deux villes. Environ 300 membres de la garde nationale de l'Illinois restent mobilisés à Chicago et 100 membres des forces de l'Oregon à Portland.

Devant la cour suprême

Le commandement nord-américain, qui supervise les opérations militaires en Amérique du Nord, a déclaré vendredi sur le réseau social X qu'il «allait modifier et/ou redimensionner» l'impact de la garde nationale «à Portland, Los Angeles et Chicago», sans plus de précision.

La décision du président américain de déployer la garde nationale est inhabituelle, car ces forces sont contrôlées en temps normal par le gouverneur de chaque Etat. Elles sont mobilisées en cas d'urgence sur le sol américain.

Au début du mois, un juge fédéral a statué que le déploiement de troupes à Portland était «illégal» et a émis une interdiction permanente de cette mesure, affirmant que la constitution américaine ne conférait pas de tels pouvoirs au gouvernement fédéral.

En octobre, un tribunal de première instance et une cour d'appel ont également bloqué le recours à la garde nationale à Chicago, la troisième plus grande ville des Etats-Unis. La cour suprême américaine examine actuellement cette affaire. (sda/ats/afp)

L’article