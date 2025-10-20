ciel couvert
International
Donald Trump

Donald Trump menace San Francisco

Donald Trump a une autre grande ville démocrate dans le viseur

Donald Trump menace d’envoyer la Garde nationale à San Francisco.
C'est désormais San Francisco qui se trouve en ligne de mire du président américain.Keystone
Donald Trump menace d’envoyer la Garde nationale à San Francisco, après l’avoir déjà déployée dans d’autres villes dirigées par des démocrates. Il évoque à nouveau la possibilité d’invoquer l’«Insurrection Act».
20.10.2025, 06:09

Donald Trump a menacé d'envoyer des militaires de la Garde nationale à San Francisco - comme il l'a fait dans d'autres grandes villes américaines dirigées par des démocrates, lors d'une interview télévisée diffusée dimanche. «Nous allons aller à San Francisco», a répondu le président américain à une journaliste de Fox News qui l'interrogeait si cette ville californienne serait la prochaine sur sa liste.

Des milliers d'Américains disent non au «roi Trump»

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a envoyé des militaires à Los Angeles, Washington et Memphis contre l'avis des autorités locales démocrates pour, selon lui, lutter contre l'immigration illégale et la criminalité, des actions vivement critiquées par l'opposition.

Ses déploiements à Chicago et Portland ont eux été suspendus par des juges, qui ont argué du manque d'éléments crédibles justifiant une telle mesure.

«La différence (avec Chicago) c'est qu'à San Francisco, ils nous veulent»
Donald Trump, sans détailler ce qu'il entendait par là

Le PDG du géant informatique Salesforce basé à San Francisco, Marc Benioff, a récemment dit qu'il pensait que l'armée devait être déployée dans la ville mais le maire démocrate Daniel Lurie et d'autres représentants locaux ont exprimé leur opposition à une telle mesure. Depuis, Marc Benioff s'est rétracté et excusé.

Ce gouverneur a un sérieux problème avec Trump

«Je peux utiliser l'Insurection Act»

Donald Trump a par ailleurs réitéré dimanche sa menace de recourir à l'état d'urgence pour poursuivre ces déploiements critiqués par l'opposition et des organisations de défense des droits civiques.

«Ne l'oubliez pas, je peux utiliser l'Insurection Act»
Donald Trump, en référence à un ensemble de lois anciennes autorisant l'usage des forces armées contre des citoyens américains

Les gardes nationaux, des réservistes de l'armée, sont formés pour intervenir dans des situations de catastrophes naturelles mais ils peuvent également combattre à l'étranger.

Fin septembre, Donald Trump avait dit devant des généraux et amiraux américains que «certaines de ces villes dangereuses» pourraient être utilisées «comme terrain d'entraînement» pour les militaires. (mbr/ats)

