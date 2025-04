Ce couple suisse figure dans le top 50 des plus riches du monde

La liste 2025 des milliardaires du magazine Forbes vient tout juste de sortir du four. On vous déroule les noms des plus grosses fortunes de la planète, et notamment des deux Suisses qui figurent dans le top 50.

Ah, les milliardaires... Un spécimen rare que vous avez de plus en plus de probabilités de croiser au coin de la rue (ou, qui sait? Au détour d'un date Tinder). Depuis que Forbes se fait un malin plaisir de les recenser dans son classement, leur nombre a explosé: 140 en 1987, contre 3028 en 2025 - soit 247 de plus qu'un an plus tôt.

Comme le souligne le magazine ce mardi, non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont aussi plus riches que jamais, avec une fortune totale colossale de 16 100 milliards de dollars, près de 2000 milliards de dollars de plus qu'en 2024. Vous avez le tournis? Attendez un peu et accrochez-vous, le plus croustillant arrive.

Un couple de Suisses

Si les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de milliardaires (902), suivis de la Chine (516) et de l'Inde (205), la Suisse ne démérite pas: 29 milliardaires en tout, dont un couple dans le top 50, au 44e rang.

Il s'agit de Gianluigi Aponte et de son épouse Rafaela Aponte-Diamant, deux Genevois originaires de la région de Naples, en Italie, dont la fortune est estimé à 37,7 milliards de dollars. Chacun détient 50% des parts de la compagnie maritime Mediterranean Shipping Company (MSC), qu'ils ont cofondée il y a plus de 50 ans.

Pour l'anecdote, le couple s'est rencontré lors d'une croisière sur l'île de Capri dans les années 60, alors que Gianluigi était capitaine du navire.

Le couple à Marseille, en 2012. Getty Images Europe

En 1970, les Aponte achètent leur premier navire d'occasion avec lequel ils développent les liaisons maritimes commerciales avec le continent africain.

A partir des années 2000, leur compagnie connait un développement exponentiel, avec une augmentation continue du nombre de navires et de leurs capacités. Jusqu'à devenir, aujourd'hui, le plus grand armateur du monde, avec près d'un millier de porte-conteneurs. La compagnie maritime emploie 180 000 personnes à travers le monde.

Farouchement discrets, ni le couple d'octogénaires ni leurs enfants ne s'expriment publiquement. Motus également sur leurs bénéfices et leur chiffre d'affaires. Selon les estimations de plusieurs médias, MSC aurait réalisé plus de 86 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 36 milliards d’euros de bénéfices en 2022.

Le reste de la liste

Et sinon, qui trouve-t-on parmi les plus grandes fortunes de la planète? Elon Musk, évidemment, qui truste le titre d'homme le plus riche du monde depuis désormais des années, avec une fortune estimée à 342 milliards de dollars. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui, puisqu'il dispose d'une confortable avance de plus 100 milliards sur son poursuivant.

Justement, derrière, avec 216 milliards, on retrouve le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, suivi de peu par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos - lequel devra faire attention à ne pas trop dépenser lors de ses noces à Venise cet été, s'il veut récupérer la médaille d'argent.

Pour citer quelques noms perdus dans les tréfonds de cette liste de quelque 3028 noms, citons le président Donald Trump, au 700e rang, avec une fortune estimée à 5 milliards (elle a presque doublé depuis l'an dernier), le basketteur LeBron James (1,3 milliards), au 2479e rang, ou encore Kim Kardashian, au 2019e rang, avec 1,7 milliards. Son ex-mari, Kanye West, est sorti du classement des millionnaires en 2023, passant d'une fortune d'environ 2 milliards à environ 400 millions actuellement.

Mais, sans plus attendre, voici le top 20 des plus grandes fortunes mondiales, juste pour vous.

Si la moyenne d'âge est de presque 70 ans pour le top 20 des plus grandes fortunes du monde, rassurez-vous: pour vous dégoter autre chose qu'un nonagénaire, tout en vous assurant une retraite confortable sur un superyacht, Forbes a également publié le classement des plus jeunes milliardaires du monde. Servez-vous!