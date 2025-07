Pour la première fois, les frais des cartes de débit pour les consommateurs européens payant en Suisse baissent. Keystone

Visa réduit ses frais en Suisse: ce que ça change

Les commerçants devront désormais payer des frais légèrement moins élevés pour les cartes Visa. Le groupe a réussi à trouver un accord avec la Commission de la concurrence.



Pascal Michel

Le groupe financier Visa réduit les commissions interchange pour les cartes de débit suisses. Ces commissions sont prélevées à chaque transaction et versées aux émetteurs de cartes de paiement, généralement une banque. Elles ont pour objectif de favoriser l'innovation dans le secteur des cartes bancaires. Les entreprises telles que Visa et Mastercard n'en tirent pas directement profit, mais ce sont toutefois elles qui fixent le montant de ces commissions dans le système complexe des transactions.

Visa réduit désormais ses frais au taux moyen maximal de 0,15%. Auparavant, celui-ci s'élevait en moyenne à 0,2%. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un accord à l'amiable avec la Commission de la concurrence (Comco), qui avait ouvert une enquête contre Visa et Mastercard.

Les paiements en ligne en profitent aussi

Les frais liés aux paiements en ligne diminuent aussi. Pour les paiements en ligne nationaux effectués par carte de débit, le taux passera de 0,31% à 0,25% à compter du 1er novembre. La Comco annonce également que, pour la première fois, les taux d'interchange transfrontaliers de Visa vont également baisser. Si une carte Visa de l'Espace économique européen est utilisée chez un commerçant suisse, les frais pour les cartes de débit passeront de 1% actuellement à 0,2%. Pour les cartes de crédit, ils passeront de 1,15% à 0,44%.

«Cela permettra au commerce suisse d'économiser plus de dix millions de francs par an». Comco

Les estimations de Visa sont plus généreuses: selon celles-ci, le commerce peut même espérer réaliser des économies totales de seize millions de francs grâce à cet accord.

Les commerçants ne jubilent pas

C'est en principe une bonne nouvelle pour le commerce de détail. Depuis des années, le secteur dénonce les frais excessifs pratiqués par les géants financiers Visa et Mastercard. Mais l'accord conclu avec la Comco ne satisfera pas tout le monde.

Récemment, plus de 36 commerçants suisses, dont Coop, Dertour, Edelweiss, Selecta et Swiss, ont déposé une plainte contre Visa et Mastercard auprès du tribunal de commerce du canton de Zurich. Ils reprochent aux deux sociétés d'avoir prélevé des commissions d'interchange «illégales et excessives» ces dernières années. Les commerçants réclament désormais le remboursement de 142 millions de francs. Visa conteste cette décision et estime que la plainte est «sans fondement».

Pas sûr que les Suisses en profitent

Les clients profiteront-ils de cette nouvelle réglementation? Cela dépendra entre autres des acquéreurs comme Wordline. Ceux-ci mettent à disposition des terminaux de paiement, traitent les paiements en arrière-plan et prélèvent les commissions d'interchange pour les banques. Les acquéreurs doivent donc d'abord adapter leurs modèles tarifaires.

De même, les commerçants doivent décider s'ils souhaitent répercuter les économies réalisées sur leur clientèle. Cela ne devrait pas toujours être le cas, car leurs calculs ont de nombreuses variables. En effet, la commission d'interchange n'est qu'une des différentes commissions sur les cartes qu'un commerçant doit prendre en compte.

La Comco a déjà trouvé une solution avec Mastercard en mai 2024. Le groupe a réduit les frais d'interchange pour les paiements par carte de débit en magasin à 0,12%. Le taux négocié actuellement avec Visa est plus élevé, à 0,15%. En revanche, il s'applique également aux paiements mobiles, qui sont de plus en plus utilisés. Avec Mastercard, en revanche, les commerçants doivent continuer à payer beaucoup plus.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci