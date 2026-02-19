Cette éditeur doit beaucoup aux aéroports

Un an après sa création à la suite de la scission de Vivendi, Louis Hachette Group affiche des résultats 2025 en nette hausse, porté par la solidité de l’édition et la dynamique des boutiques en gares et aéroports.

Louis Hachette Group, né de la scission de Vivendi fin 2024, a dressé jeudi un bilan positif de son premier exercice, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice en progression grâce à la bonne tenue de l'édition et des boutiques d'aéroport. L'activité du groupe, qui emploie quelque 34 000 personnes dans le monde, a augmenté de 3,3% en 2025, à 9,6 milliards d'euros à périmètre comparable. Le résultat net s'affichait à 22 millions d'euros, en hausse de 69%.

«Un an après sa création, notre groupe signe une forte progression de ses résultats», s'est félicité son PDG Jean-Christophe Thiery, en mettant notamment en avant «la solidité de l'ancrage international» du groupe.

Détenu à 31% par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, Louis Hachette Group rassemble depuis fin 2024 les activités de Lagardère (le numéro un français de l'édition Hachette Livre, Relay et les boutiques d'aéroport dans la distribution), les médias de Lagardère (Europe 1, JDD, Elle International) et ceux de Prisma Media (Voici, Télé-Loisirs, Capital, etc.).

Les résultats 2025 «confirment la pertinence du modèle stratégique de Louis Hachette Group», a résumé Jean-Christophe Thiery, en précisant que le groupe réaliserait «des investissements ciblés tout en maintenant une stricte discipline financière».

Le groupe entend ainsi continuer à réduire son endettement net, qui s'élevait à 1,5 milliard d'euros fin 2025, ayant baissé de 236 millions durant l'exercice.

La croissance de l'activité est portée par sa principale division, Lagardère Travel Retail, qui gère les boutiques dans les gares et aéroports, dont le chiffre d'affaires dépasse pour la première fois les six milliards, à 6,1 milliards, en hausse de 4,4%, toutes les régions progressant à l'exception de l'Asie-Pacifique. (mbr/ats)