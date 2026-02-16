Le nouvel Harry Potter, incarné par Dominic McLaughlin. Image: keystone

Ce que l'on sait sur «l'événement streaming de la décennie»

Malgré de nombreuses controverses entourant la nouvelle adaptation des livres Harry Potter, les créateurs de la série ne se laissent pas perturber. Voici l’état actuel du projet, qualifié comme rien de moins que «l'événement streaming de la décennie».

Ça ne vous a probablement pas échappé, mais une nouvelle adaptation de la célèbre saga Harry Potter est en route pour 2027. L’intégralité des rôles a été distribuée et le tournage a déjà commencé – bien que certains détails restent strictement confidentiels.

Parmi les dernières révélations, on sait que le compositeur vedette Hans Zimmer signera la musique de la série. Une annonce qui a fortement enthousiasmé de nombreux fans, impatients de découvrir le lancement de la production.

Le point sur les dernières informations concernant cette nouvelle adaptation.

Le pitch et la date de sortie de la série Harry Potter

L’auteure à succès controversée JK Rowling s’est déjà exprimée au sujet de la série et a déclaré qu’elle était «très, très, très bien». Il avait d’abord été rapporté que la romancière agirait comme conseillère sur le projet, ce que la Britannique a toutefois démenti. Il a ensuite été annoncé qu’elle occuperait le rôle de productrice exécutive.

Dans un entretien accordé à Variety, JB Perrette, responsable du streaming chez Warner Bros., a également évoqué l’évolution de cette adaptation très attendue:

«L’ampleur de la production, les détails, le soin avec lequel ils travaillent et ce qu’ils ont créé élèvent le cinéma à un tout autre niveau. Quand on pense à l’amour porté à cette franchise et à ce que permet une série: on peut aller plus loin, raconter davantage d’histoire, développer des éléments qu’un film de deux heures ne peut pas contenir. Je crois sincèrement qu’il s’agit de l’événement streaming de la décennie.» JB Perrette, responsable du streaming chez Warner Bros.

JB Perrette a aussi précisé la période de diffusion. Alors qu'il était jusqu'ici question d’une sortie en 2027, sans davantage de précisions, il est désormais établi que la nouvelle adaptation sera diffusée dès le début de l’année.

Davantage d’aperçus de la vie de Drago Malfoy

Lox Pratt, l’acteur qui incarnera Drago Malfoy, a expliqué pour sa part que le public découvrira davantage d’aspects de la vie de Drago. «Je pense qu’avec cette adaptation, on voit beaucoup plus de choses que dans les livres», a déclaré l'acteur de 14 ans dans une interview accordée au 1883 Magazine.

«Les livres sont très centrés sur Harry, ce qui est formidable, et c’est aussi ce qui a été repris dans les films. Là, on voit les professeurs dans leurs petites chambres. On voit Drago chez lui. Je ne veux pas trop en dire, mais il y a des scènes à la maison absolument brillantes qui permettent de mieux comprendre sa personnalité.» Lox Pratt

Lox Pratt interprétera Drago Malfoy. Image: warner bros/ imdb

La vie de Drago ne sera donc pas entièrement fidèle aux livres, les créateurs de la série s’autorisant certaines libertés en y ajoutant de nouveaux éléments.

Dans un autre entretien accordé à The Hollywood Reporter, Lox Pratt, actuellement en tournée promotionnelle pour la nouvelle adaptation de Sa Majesté des mouches, a également affirmé que «l’ambiance sur le plateau est fantastique».



Le rôle de Voldemort dans la série Harry Potter

Un rôle majeur n’a pour l’instant pas encore été attribué: celui de Voldemort. Selon les rumeurs actuelles, l’acteur de la série Peaky Blinders Cillian Murphy pourrait incarner le sorcier.

L'acteur oscarisé Cillian Murphy incarnera-t-il Voldemort? Ralph Fiennes en est convaincu. Image: keystone

Récemment, Ralph Fiennes (l’ancien interprète de Voldemort) a alimenté ces spéculations. Interrogé par LADbible, il a déclaré savoir qui lui succédera et estimer que Cillian Murphy serait un «très bon choix» pour le rôle de l’antagoniste. Murphy a déjà réagi à ces rumeurs, affirmant qu’il n’en savait rien. (cmu)

