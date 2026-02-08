Sur les réseaux sociaux, l’«analog bag» cartonne. Image: watson

Voici pourquoi la Gen Z s’arrache ces «pièces vintage»

Longtemps, quand on parlait de vintage, on pensait aux vinyles et aux platines. Mais depuis peu, un autre revival s’impose dans les marchés aux puces comme sur les réseaux: celui des CD, des cassettes, des lecteurs MP3 et des appareils numériques des années 2000. Une nostalgie nouvelle et très Gen Z.

Quand on se balade aujourd’hui dans les marchés aux puces, que ce soit à Miami, à Milan, à Londres ou ailleurs sur la planète, un détail saute aux yeux. Là où les bacs de vinyles faisaient encore rêver il y a quelques années, ce sont désormais les appareils photo numériques des années 2000, les lecteurs CD portables, les iPod, les MP3 et même les vieux téléphones Nokia ou BlackBerry qui attirent les regards.

Le vintage a changé. Exit le grand disque noir, place au CD rayé, à la cassette radio et au compact numérique de 2007. Ce glissement n’a rien d’anecdotique et ne saurait se résumer à son côté gadget. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de retour à des technologies jugées plus simples, plus tangibles et surtout moins envahissantes que le smartphone.

Longtemps cantonnée à la nostalgie des millennials, cette fascination pour les objets «pré-iPhone» séduit désormais une génération qui, paradoxalement, n’a souvent pas connu leur âge d’or.



La «rétrotech», solution anti-smartphone

Aux Etats-Unis, cette tendance a récemment pris une ampleur nouvelle avec les restrictions de plus en plus nombreuses sur l’usage des téléphones portables à l’école. Dans plus d’une dizaine d’Etats, les smartphones sont désormais limités, voire interdits. Résultat: les élèves ont cherché des alternatives. Et les ont trouvées dans les caves familiales, sur eBay ou dans les friperies.

Des lecteurs CD Sony, des iPod Nano, Shuffle ou Classic, des lecteurs MP3 basiques et même des Walkman à cassette ont ainsi fait leur retour dans les couloirs des lycées américains, comme l’a documenté le New York Times. Des appareils qui permettent d’écouter de la musique sans devoir passer par internet, sans notifications et sans réseaux sociaux. Une faille parfaite dans l’interdiction des téléphones… jusqu’à ce que certaines écoles décident aussi de bannir les lecteurs MP3.

Ce regain d’intérêt n’est pas seulement pratique. Il est aussi culturel. Pour beaucoup d’adolescents, ces objets représentent une manière différente, et volontairement plus compliquée, de consommer la musique. Télécharger un album, le transférer sur un iPod, retourner une cassette avec un crayon: autant de gestes qui contrastent avec le streaming instantané et participent à une forme de ralentissement assumé.

Comme aux Etats-Unis, l'interdiction du téléphone portable à l'école s’est généralisée aussi en Suisse, comme dans les cantons de Vaud, du Jura ou encore de Neuchâtel. La mesure vise à améliorer la concentration, limiter le cyberharcèlement et favoriser les échanges sociaux. Les jeunes Suisses se mettront-ils eux aussi à ressortir les objets rétrotech de leurs aînés?

Antidote au burn-out numérique

Ce retour aux supports physiques et aux technologies «déconnectées» s’inscrit dans une fatigue numérique de plus en plus documentée. Selon la British Standards Institution, 46% des Britanniques âgés de 16 à 21 ans déclaraient en 2025 qu’ils auraient préféré avoir grandi dans un monde sans internet. En France, une étude de l’Insee publiée en 2023 révélait que 57% des internautes de moins de 20 ans ressentent au moins un effet négatif lié à l’usage des écrans.

Sur les réseaux sociaux, cette lassitude a donné naissance à des tendances comme l’«analog bag»: un sac rempli d’objets permettant de s’occuper sans écran: appareils photo argentiques, lecteurs MP3, carnets, livres, mots croisés, tricot ou encore jeux de cartes. Ironie du sort, ce rejet du numérique se met en scène… sur Instagram et TikTok.

Mais contrairement au retour du vinyle, souvent associé à une forme de chic culturel, façon «bobos sous-gare», les CD, cassettes et autres appareils photo numériques séduisent pour leur accessibilité. Ils sont moins chers, plus robustes, parfois déjà disponibles à la maison au fond d’un tiroir, et surtout, plus adaptés à un usage quotidien nomade qu’une platine qu’on montre fièrement dans son salon, comme un objet de déco.

Quand la nostalgie devient marketing

Sans surprise, cette fascination pour la rétrotech a aussi des effets économiques. Sur les plateformes de revente en ligne, les lecteurs MP3 et iPod reconditionnés se (re)vendent comme des petits pains, portés par la demande des plus jeunes.

Les artistes eux-mêmes participent à ce mouvement. Ces dernières années, plusieurs stars ont remis les CD au centre de leur merchandising, allant jusqu’à proposer des lecteurs CD en édition limitée sur leurs boutiques officielles. Une manière de contourner le streaming, mais aussi de répondre à une attente bien réelle du public.

Reste que ce retour au vintage version années 2000 n’échappe pas aux paradoxes habituels. Ce qui se comme étant notamment une alternative à la surconsommation numérique se retrouve déjà récupéré par les plateformes de e-commerce, qui proposent cassettes et lecteurs CD à bas prix.



Plus qu’une mode?

Contrairement au vinyle, devenu symbole culturel et objet de collection un brin bobo, le retour des CD, des cassettes et des appareils numériques semble moins idéologique et plus pragmatique. Il ne s’agit pas tant de revenir «à l’authentique» que de reprendre le contrôle sur son attention. Moins de notifications, moins de tentations.

Reste à savoir si cette rétrotech survivra à son statut de tendance. Pour l’instant, une chose est sûre: dans les marchés aux puces comme dans les cartables, le vintage s'apparente désormais à un lecteur CD relié à des écouteurs filaires.