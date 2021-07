Ce que gagnent Ronaldo et d'autres stars par post Instagram est dingue

The Rock, l'influenceur food du gras et du sucre

Il ne cultive pas son potager bio, ne boit pas d'eau chaude citronnée le matin et pourtant, il est heureux. Dwayne Johnson, la foodista du too much, partage sur le réseau social sa routine alimentaire gargantuesque.

Dwayne Jonhson, aka The Rock, est un gouffre sans fond. Il mange des quantités de nourriture affolantes. Récemment, il a partagé sur Instagram la recette de ses fameux pancakes à la noix de coco et aux bananes. Le mec avale tellement de sucre que si vous, vous essayez de l’imiter pendant deux jours, votre cœur va soit s'arrêter, soit il va battre à 37766888479 battements la seconde. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de goûter avec les yeux (pour éviter l'indigestion).