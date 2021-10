Ce que gagnent Ronaldo et d'autres stars par post Instagram est dingue

Ce chien à trois pattes fait semblant d'être mort sur les selfies

Il a l'air si bête et misérable qu'il en devient mignon.

Cet être de lumière qui n'a pas l'air très malin est pourtant plutôt smart. Sparky, trois ans, trois pattes, et toutes ses dents, est un lévrier italien qui fait semblant de devenir liquide (ou mort, mais je trouve ça triste). Sur toutes les photos? Non. Seulement quand son humain, un certain Kennedy Simmons, le prend dans ses bras pour faire un selfie.

Manifestement, Sparky n'aime juste pas devoir partager la vedette avec son propriétaire. Car quand il est pris en photo seul, il tape très bien …