Malgré la décision des tribunaux, Trump veut imposer des droits de douane mondiaux. Image: Moment RF

Vexé, Trump dit à nouveau augmenter les droits de douane mondiaux

Malgré la décision de la Cour suprême américaine, qui juge sa politique commerciale en grande partie illégale, Trump a annoncé samedi relever sa taxe douanière mondiale de 10% à 15% avec effet immédiat.



Donald Trump a annoncé samedi faire passer sa nouvelle taxe douanière mondiale de 10% à 15% «avec effet immédiat». Cette annonce intervient après le revers majeur infligé la veille par la Cour suprême à sa politique commerciale agressive, jugée en grande partie illégale.

Il a écrit sur son réseau Truth Social:

«En tant que président des Etats-Unis d'Amérique, je vais augmenter avec effet immédiat les droits de douane mondiaux de 10% au niveau pleinement autorisé de 15%».

Cette augmentation est fondée sur un «examen approfondi» de la décision de vendredi de la plus haute cour américaine, a-t-il indiqué, la qualifiant une nouvelle fois de «ridicule» et «extraordinairement anti-américaine».

La veille, il avait annoncé avoir signé depuis le Bureau ovale un décret imposant cette nouvelle taxe douanière mondiale de 10%. Ce dernier devait entrer en vigueur le 24 février, pour une durée de 150 jours, avec des exemptions sectorielles notamment pour l’industrie pharmaceutique ainsi que pour les biens entrant aux Etats-Unis dans le cadre de l’accord Etats-Unis-Mexique-Canada, avait précisé la Maison-Blanche dans un communiqué.

Ce nouveau taux s’applique aux pays ou blocs ayant signé des accords commerciaux avec Washington, tels que l’Union européenne (UE), le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan, qui avaient par exemple accepté un taux de 15% maximum de surtaxe douanière.

Vendredi, les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis avaient accueilli avec intérêt mais prudence la décision de la Cour suprême. Le président français, Emmanuel Macron, s’en est félicité, jugeant «bien» qu’il y ait «des pouvoirs et des contrepouvoirs dans les démocraties». Emmanuel Macron a déclaré samedi:

«Nous voulons continuer à exporter et le faire avec les règles les plus loyales qui soient et ne pas subir des décision unilatérales»

Selon cette décision rendue par une majorité de six juges sur neuf, Donald Trump ne peut pas justifier ces droits de douane par une nécessité d’urgence économique. Un avis tranché d’autant plus remarquable que la Cour suprême est composée en majorité de juges conservateurs et qu’elle est plusieurs fois allée dans le sens du républicain.

Donald Trump avait imposé ces surtaxes douanières en s’appuyant sur un texte de 1977 autorisant théoriquement l’exécutif à agir dans le domaine économique sans aval préalable du Congrès dès lors qu’une «urgence économique» était identifiée.

Or, selon le président de la Cour suprême, John Roberts, le président doit «justifier d’une autorisation du Congrès claire» pour mettre en place des droits de douane. (ats/afp)