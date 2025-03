John Larson fait la leçon aux républicains du Congrès. Image: keystone

«Où est Elon Musk!?»: Ça chauffe au congrès

Le démocrate John Larson n'a pas supporté l'absence d'Elon Musk lors d'une réunion au Congrès américain qui devait servir à discuter du démantèlement de la sécurité sociale orchestrée par le milliardaire.

Nico Conzett Suivez-moi

On reproche actuellement aux démocrates américains d'accepter beaucoup trop passivement la transformation de l'Etat menée par Donald Trump. Très peu de protestations se font entendre du camp bleu et ce n'est pas clair si cela fait partie de leur stratégie ou s'ils sont simplement impuissants.

Quoi qu'il en soit, une résistance visible et audible apparaît petit à petit. Par exemple, le sénateur démocrate de l'Arizona, Mark Kelly, s'est récemment vivement opposé à Elon Musk après que celui-ci l'a qualifié de «traître».

John Larson, député du Connecticut âgé de 76 ans, a perdu son sang-froid dans la nuit de mercredi à jeudi, lors d'une séance devant évoquer les plans d'Elon Musk concernant la sécurité sociale américaine. Avec son agence Doge, le milliardaire est lancé dans un démantèlement important de l'administration fédérale.

La vidéo de l'intervention Vidéo: extern / rest

Problème: il manquait une personne très importante pour évoquer le sujet: Elon Musk. Ce qui a incité Larson à parler – ou plutôt à crier – sans réserve:

«Où est Elon Musk?»

Après avoir exprimé son incompréhension face à l'obéissance aveugle des républicains envers Trump et Musk, il a notamment critiqué le fait que la nouvelle administration américaine a pratiquement démantelé toutes les institutions politiques censées maintenir l'équilibre du système.

Puis il a directement visé Musk: «Regardez les chaises vides. Où est Elon Musk? Je suis sûr que c'est un génie. Et une personne très crédible, en raison de l'argent qu'il a accumulé», a-t-il déclaré sur un ton ironique. Il a poursuivi en pointant du doigt les républicains:

«Mais cela ne le place pas au-dessus de la loi et ne l'exonère pas de sa responsabilité de se présenter ici, devant ce comité!»

Larson était hors de lui. Image: imago

Si Musk a bel et bien identifié de nombreux abus financiers au sein de l'administration, pourquoi n'est-il pas là pour en parler, a demandé Larson de manière rhétorique en pointant à nouveau du doigt les républicains:

«Vous savez pourquoi! Parce qu'il est là dehors, en train d'essayer de privatiser la sécurité sociale!»

Elon Musk n'a pas jugé nécessaire de se présenter au Congrès américain. Image: keystone

Larson a tenté de faire prendre conscience de la situation aux députés républicains présents. Il leur a suggéré d'expliquer à tous les habitants de leurs districts qui dépendent de la sécurité sociale pourquoi toutes les prestations sont actuellement supprimées. Et ce que cela signifierait concrètement pour ces personnes. Il a également prononcé un discours passionné en faveur de la séparation démocratique des pouvoirs, cherchant à rappeler aux républicains comment elle fonctionne et pourquoi ce système a fait le succès des Etats-Unis.

Il a ajouté qu'il était irrespectueux et arrogant de la part d'une partie des républicains de ne pas s'expliquer devant le comité et d'assumer la responsabilité de ce que Musk et Trump font actuellement. A la fin, Larson a été encore une fois très clair:

«Honte à vous! Honte à vous! S'ils sont si bons, pourquoi ne sont-ils pas ici pour expliquer aux citoyens américains ce qu'ils font vraiment? Vous connaissez la vérité! Ils ne visent que la privatisation!»

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci