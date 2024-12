La fin d'un «régime dictatorial», une «opportunité pour les Syriens» et des appels à éviter le «chaos» et à protéger les civils: la communauté internationale a les yeux rivés dimanche sur la Syrie avec la chute de Bachar al-Assad.



«Enfin, le régime d'al-Assad est tombé», a lancé Joe Biden, estimant que le dirigeant déchu devrait «rendre des comptes» pour les «centaines de milliers de Syriens innocents» qui ont été «maltraités, torturés et tués». Saluant une «opportunité historique» pour les Syriens de «construire un meilleur avenir», le président américain a aussi mis en garde contre «les risques et l'incertitude» qui découlent de la situation.



Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a également estimé qu'«après 14 ans de guerre brutale et la chute du régime dictatorial, le peuple syrien peut aujourd'hui saisir une occasion historique de construire un avenir stable et pacifique». Mais il a tenu à appeler à «éviter la violence en cette période sensible, tout en protégeant les droits de tous les Syriens, sans distinction».



Conséquences «pas encore mesurées»

La Russie, un des principaux soutiens au régime syrien, a offert l'asile à Bachar al-Assad et sa famille sur la «base de considérations humanitaires», selon les agences TASS et Ria Novosti. Moscou a demandé pour lundi une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Syrie.