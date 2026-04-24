++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

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Echange de prisonniers ++ Zelensky en Arabie saoudite

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde
24.04.2026, 16:1424.04.2026, 16:14
Team watson
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  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche une guerre contre l'Ukraine.
  • La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien.
  • Moscou bombarde les villes ukrainiennes, notamment par des attaques de drone.
  • La ligne de front bouge peu, mais les combats restent très durs avec de lourdes pertes de chaque côté.
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16:04
Zelensky en Arabie saoudite pour rencontrer le prince héritier
Volodymyr Zelensky est arrivé vendredi en Arabie saoudite pour y discuter de la coopération sécuritaire bilatérale, a indiqué un haut responsable ukrainien. Il devait notamment rencontrer le prince hériter Mohammed ben Salmane, selon un autre responsable Ukrainen.

Le président ukrainien s'était déjà rendu fin mars en Arabie saoudite, l'un des pays du Golfe où Kiev a envoyé des experts dans la lutte contre les attaques de drones de conception iranienne. Il avait alors signé avec Ryad un accord de coopération en matière de défense, sans fournir de précisions.

«Nous continuons de parler de coopération en matière de sécurité», a affirmé le haut responsable, en précisant que Volodymyr Zelensky se trouvait déjà dans le port saoudien de Jeddah.
15:26
Moscou et Kiev annoncent avoir échangé 193 prisonniers de guerre
Moscou et Kiev ont annoncé vendredi avoir échangé 193 prisonniers de guerre de chaque camp, l'armée russe précisant que les Emirats arabes unis et les Etats-Unis ont apporté leur médiation à ce nouvel échange.

«A l'heure actuelle, les militaires russes se trouvent sur le territoire de la République de Belarus, où ils reçoivent l'aide psychologique et médicale nécessaire», a indiqué l'armée russe dans un communiqué sur Max.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé le retour de 193 combattants ukrainiens. «Ils ont défendu l'Ukraine sur divers fronts. Parmi eux se trouvent ceux contre qui la Russie a engagé des poursuites pénales, ainsi que des blessés», a-t-il précisé sur X.

11:52
Zelensky va rencontrer en Arabie saoudite le prince héritier
Volodymyr Zelensky va se rendre vendredi en Arabie saoudite où il doit rencontrer le prince héritier, Mohammed ben Salmane, a indiqué à l'AFP un haut responsable ukrainien.

Le président ukrainien s'était déjà rendu fin mars en Arabie saoudite, l'un des pays du Golfe où Kiev a envoyé des experts dans la lutte contre les attaques de drones de conception iranienne.

Il avait alors signé avec Ryad un accord de coopération en matière de défense, sans fournir de précisions.
10:39
Ukraine: cinq morts dans des frappes russes
Des frappes russes ont fait cinq morts en Ukraine, dont un couple de septuagénaires tués à leur domicile dans la ville portuaire d'Odessa, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes.

Quatre bâtiments résidentiels ont été touchés par une attaque russe dans la nuit à Odessa au bord de la mer Noire, selon les services d'urgence ukrainiens.

«Un couple marié a été tué lors de l'attaque nocturne, tous deux étaient âgés de 75 ans», a indiqué le chef de l'administration militaire locale, Sergiy Lysak, sur Telegram.

Quinze autres personnes ont été blessées par ces frappes, dont huit ont été hospitalisées, a-t-il ajouté.
9:37
La Russie dit avoir déjoué un attentat
La Russie a affirmé vendredi avoir déjoué un attentat contre des responsables de l'Agence de surveillance des télécommunications (Roskomnadzor), en accusant Kiev d'en être le commanditaire, sur fond de tour de vis majeur de Moscou contre les messageries occidentales. La Russie fait face à des restrictions numériques sans précédent depuis plusieurs semaines, qui visent à la fois les connections à internet via les opérateurs de téléphonie mobiles, l'utilisation de deux messageries populaires occidentales - WhatsApp et Telegram - et l'usage de VPN, un outil permettant de se localiser dans un autre pays.

Ces mesures sont justifiées par les autorités par des« raisons de sécurité» sur fond d'offensive en Ukraine. «Le 18 avril 2026, un attentat terroriste visant les responsables de Roskomnadzor qui prévoyait une explosion d'une voiture, a été déjoué», a indiqué le Service russe de sécurité (FSB) dans un communiqué.Il affirme avoir arrêté, en lien avec ce complot, sept personnes accusées d'être partisanes de «l'idéologie néonazie» recrutées par les services spéciaux ukrainiens via la messagerie Telegram.
6:16
2 morts et 14 blessés dans des frappes russes sur Odessa
Des frappes russes sur la ville d'Odessa, dans la sud de l'Ukraine, ont fait deux morts et 14 blessés, ont annoncé vendredi les services d'urgence.

Les frappes ont touché quatre bâtiments dans cette ville située au bord de la mer Noire. «Au total, l'attaque russe a tué deux personnes et en a blessé 14», ont indiqué les services d'urgence sur Telegram.
6:16
G20 en Floride: Trump doute de la venue de Poutine
Donald Trump a dit jeudi «douter» que son homologue russe Vladimir Poutine participerait au sommet du G20 prévu en décembre en Floride. «Pour être honnête, je doute qu'il vienne», a déclaré le président américain qui était interrogé par un journaliste pour savoir si le président russe était invité. «Je suis de l'avis qu'il faut parler à tout le monde», a ajouté M. Trump sans confirmer qu'une invitation avait été lancée.

Plus tôt jeudi, un haut responsable de la Maison Blanche a confirmé à l'AFP que la Russie serait bien invitée au sommet du G20. Moscou de son côté ne s'est pas prononcé dans l'immédiat sur la présence en personne de Vladimir Poutine.
15:49
Volodymyr Zelensky retrouve les dirigeants européens à Chypre
L'horizon est dégagé. Après des mois de blocage de la Hongrie, les dirigeants de l'Union européenne ont enfin validé le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine et vont célébrer la nouvelle avec Volodymyr Zelensky, lors d'un sommet européen à Chypre jeudi soir.

Les Européens ont également approuvé un vingtième paquet de sanctions contre la Russie. «Nous arrivons à Chypre avec de bonnes nouvelles», a lancé la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. «Alors que la Russie redouble d'agressivité», l'Europe accentue son soutien à l'Ukraine et sa «pression sur l'économie de guerre russe», a-t-elle ajouté.

Afin de saluer ce dénouement tant attendu, le président ukrainien arrive à Chypre où il retrouvera les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE à l'Ayia Napa Marina, un site touristique huppé au bord de la mer.
14:42
L'Ukraine «mérite une pleine adhésion» à l'UE, martèle Zelensky
L'Ukraine «mérite une pleine adhésion» à l'UE, pas «symbolique», a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelensky depuis l'avion le menant à Chypre où il doit assister à un sommet de l'UE.

«Soyons justes. L'Ukraine n'a pas besoin d'une adhésion symbolique à l'UE. L'Ukraine se défend elle-même et défend sans aucun doute l'Europe (...), non pas symboliquement, mais réellement» en se battant contre l'invasion russe, a déclaré Zelensky. «Nous méritons une pleine adhésion à l'UE», a-t-il ajouté en réagissant à la publication du journal Financial Times selon laquelle Paris et Berlin veulent offrir à ce stade à l'Ukraine des avantages symboliques.
14:41
Zelensky salue le déblocage par l'UE d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué jeudi la validation définitive par les dirigeants européens d'un prêt de 90 milliards d'euros à son pays en guerre contre la Russie.

«Ce paquet renforcera notre armée, rendra l'Ukraine plus résiliente et nous permettra de remplir nos obligations sociales envers les Ukrainiens», a-t-il dit dans un message sur Facebook.« Il est important que l'Ukraine obtienne ce niveau de certitude financière, après plus de quatre années de guerre à grande échelle», a-t-il ajouté.
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La guerre en Ukraine dans l'œil d'Alexander Chekmenev
Faces of war pour le New York Times.
source: alexander chekmenev
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L'appartement des Zelensky en Crimée, vendu par la Russie
source: www.imago-images.de / imago images
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