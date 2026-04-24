++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Volodymyr Zelensky est arrivé vendredi en Arabie saoudite pour y discuter de la coopération sécuritaire bilatérale, a indiqué un haut responsable ukrainien. Il devait notamment rencontrer le prince hériter Mohammed ben Salmane, selon un autre responsable Ukrainen.
Le président ukrainien s'était déjà rendu fin mars en Arabie saoudite, l'un des pays du Golfe où Kiev a envoyé des experts dans la lutte contre les attaques de drones de conception iranienne. Il avait alors signé avec Ryad un accord de coopération en matière de défense, sans fournir de précisions.
«Nous continuons de parler de coopération en matière de sécurité», a affirmé le haut responsable, en précisant que Volodymyr Zelensky se trouvait déjà dans le port saoudien de Jeddah.
Le président ukrainien s'était déjà rendu fin mars en Arabie saoudite, l'un des pays du Golfe où Kiev a envoyé des experts dans la lutte contre les attaques de drones de conception iranienne. Il avait alors signé avec Ryad un accord de coopération en matière de défense, sans fournir de précisions.
«Nous continuons de parler de coopération en matière de sécurité», a affirmé le haut responsable, en précisant que Volodymyr Zelensky se trouvait déjà dans le port saoudien de Jeddah.