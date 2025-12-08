L'incident s'est produit dans une piscine naturelle le long de l'océan à Isla Cangrejo, dans les Canaries.

Trois baigneurs tués, emportés par une forte vague en Espagne

Trois personnes sont mortes dimanche sur l'île de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries. Elles ont été emportées par une forte vague sur la côte, ont indiqué des sources des services d'urgence.

Plus de «International»

«Nous avons trois personnes décédées, deux hommes et une femme», a expliqué cette source à l'AFP, sans préciser l'âge ou la nationalité des victimes.

Trois autres personnes ont été blessées, l'une d'entre elles ayant subi un arrêt cardiorespiratoire mais ayant pu être réanimée, selon la même source. L'incident s'est produit dans une piscine naturelle le long de l'océan à Isla Cangrejo, selon les médias locaux.

Le gouvernement régional des Canaries avait décrété une «pré-alerte en raison du mauvais état de la mer ce weekend» dans tout l'archipel de l'océan Atlantique, avec des vagues de 2 à 3,5 mètres, selon un communiqué. Il avait conseillé de ne pas prendre «des photos ou des vidéos» en bord de mer.

Lundi étant un jour férié en Espagne, de nombreux touristes se sont rendus dans les îles Canaries.

Selon le site internet du gouvernement régional des Canaries, la mare d'Isla Cangrejo est une «piscine naturelle située dans un magnifique coin de la côte».

«Grâce à un mur en béton qui la protège des vagues, la piscine offre un endroit tranquille pour se baigner en famille et profiter du soleil dans un cadre incomparable», ajoute le site, précisant toutefois qu'il faut «redoubler de prudence en cas de marée haute et de forte houle». (sda/ats/afp)