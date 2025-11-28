Le drame est survenu au large de Crowdy Bay, au nord de Sydney, et pourrait être le fait d'un requin-bouledogue de trois mètres. Image: Shutterstock/imago

On en sait plus sur le couple suisse attaqué par un requin en Australie

Une jeune Suissesse a perdu la vie jeudi dans une attaque de requin. Son compagnon a pour sa part été grièvement blessé. Voici ce que l'on sait sur les deux victimes

Plusieurs détails ont été publiés vendredi, après l'attaque de requin qui a coûté la vie à une jeune Suissesse en Australie. Selon la chaîne locale 9News, la femme et son petit ami se baignaient avec des dauphins au large de Crowdy Bay sur la côte est, lorsque le drame s'est produit.

L'homme était en train de filmer avec une petite caméra GoPro. Les enregistrements sont en cours d'analyse par la police. On ne sait pas encore si l'on y voit le moment de l'attaque de requin.

La police a indiqué que la victime et son ami étaient âgés respectivement de 25 ans et 26 ans. L'homme a également été mordu en essayant de repousser le prédateur. Selon les médias, il aurait néanmoins réussi à tirer son amie grièvement blessée jusqu'à la rive. Mais la jeune femme est décédée avant l'arrivée des sauveteurs.

Des études à l'Université de St-Gall

Le journal Sydney Morning Herald a écrit que le Suisse était un étudiant d'échange inscrit à l'université de Sydney de juillet à novembre et qu'il avait récemment suivi une formation de moniteur de plongée. Malgré ses graves blessures, il aurait réussi à alerter les secours sur la plage.

Peu après, un témoin lui a prodigué les premiers soins et lui a apparemment sauvé la vie en lui faisant un garrot à la jambe. Selon les autorités, le jeune homme est soigné à l'hôpital et se trouve dans un «état grave mais stable».

L'origine du couple n'a pas été précisé, mais le Daily Mail présente les deux Suisses comme des athlètes accomplis ayant tous deux étudié à l'Université de St-Gall et ayant temporairement travaillé au WEF de Davos.

L'homme avait auparavant travaillé comme entraîneur de gymnastique et avait récemment participé au marathon de Sydney. Il était également devenu lieutenant dans l'armée suisse en 2019.

La jeune femme est pour sa part décrite par le tabloïd comme une ancienne nageuse synchronisée désormais passionnée de course à pied. Elle avait été embauchée par un cabinet de conseil financier en 2024.

Trois espèces indigènes dangereuses

Selon 9News, la tragédie s'est produite le dernier jour de vacances du couple, ils devaient rentrer chez eux le lendemain. Selon des témoins, ils étaient arrivés mercredi soir au camping Kylies Beach, situé à proximité, et étaient allés se baigner dans la mer au petit matin.

Un requin-bouledogue de trois mètres de long serait probablement responsable de l'attaque. Toutefois, malgré l'utilisation de drones, il n'a pas pu être localisé dans un premier temps. Les plages de la région restent fermées.

L'incident a eu lieu à environ 350 kilomètres au nord de Sydney, dans une région assez isolée où les plages ne sont pas surveillées. La région est très appréciée des habitants et des visiteurs pour la beauté de ses paysages.

Selon les données officielles, trois personnes ont perdu la vie suite à des attaques de requins en Australie au cours du premier semestre de l'année. En septembre, un surfeur est décédé après une attaque dans la banlieue de Sydney. Pour l'humain, ce sont surtout trois espèces indigènes à la région qui sont dangereuses: le requin-tigre, le requin-bouledogue et le requin blanc. (jzs/ats)