Etats-Unis

Les Etats-Unis vers un inévitable shutdown

epa12691598 Snow piles up outside the US Capitol in Washington, DC, USA, 29 January 2026. EPA/WILL OLIVER
Aux Etats-Unis, des milliers de fonctionnaires pourraient être mis au chômage technique ce vendredi soir.Keystone

Les démocrates refusent d'adopter un nouveau budget pour le ministère de la Sécurité intérieure après les événements de Minneapolis. Le pays devrait se retrouver ce vendredi en situation de paralysie budgétaire.
30.01.2026, 07:4730.01.2026, 07:47

Trois mois après le dernier «shutdown», les Etats-Unis se retrouveront vendredi à minuit de nouveau en situation de paralysie budgétaire, même si un accord conclu jeudi entre la Maison Blanche et les démocrates devrait permettre d'éviter une crise de longue durée. Passée l'heure limite, plusieurs ministères verront leur financement à sec et devront mettre au chômage technique une partie de leurs fonctionnaires.

Dans le contexte des opérations de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis, les démocrates refusaient d'adopter un nouveau budget pour le ministère de la Sécurité intérieure, le DHS, et demandaient au gouvernement de Donald Trump d'adopter des réformes pour l'ICE, jugée hors de contrôle.

A Minneapolis, Trump applique sa stratégie habituelle

Mais ce «shutdown» pourrait être de courte durée, puisque Donald Trump a annoncé jeudi soir avoir trouvé un compromis avec les démocrates pour que ceux-ci adoptent cinq des six volets du texte budgétaire, tandis que la partie concernant le ministère de la Sécurité intérieure – et donc l'ICE – fera l'objet de nouvelles négociations au cours des deux prochaines semaines.

Minneapolis a changé la donne

«La seule chose qui puisse ralentir notre pays, c'est un autre 'shutdown' long et néfaste de l'Etat fédéral», a déclaré le président républicain sur sa plateforme Truth Social, en vantant ses accomplissements en matière économique.

Le Sénat devrait à présent voter sur ce nouveau texte dans la journée de vendredi. Mais puisque cette version est différente de celle approuvée auparavant par la Chambre, la proposition de loi va devoir faire la navette retour.

Voici combien coûtent les déploiements militaires de Trump

Un vote à la chambre basse ne pourra pas avoir lieu avant lundi au plus tôt, et l'Etat fédéral se retrouvera donc bien à minuit vendredi en situation de «shutdown» partiel.

Le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré que les députés s'attèleraient à la nouvelle version dès leur retour à Washington. «On s'y mettra tout de suite», a-t-il déclaré à des journalistes à l'avant-première à Washington du film Melania, produit par la première dame.

House Speaker Mike Johnson, R-La., speaks to members of the media at the U.S. Capitol, Thursday, Jan. 22, 2026, in Washington. (AP Photo/Allison Robbert) Congress Budget
Mike JohnsonKeystone

La semaine dernière, le texte semblait se diriger vers une adoption au Sénat avant la date limite du 31 janvier, mais les événements de samedi dernier à Minneapolis ont changé la donne.

Les agents de l'ICE, des «voyous»

Les décès de Renee Good et d'Alex Pretti, tous deux tués par balle par des agents fédéraux à quelques semaines d'intervalle dans cette métropole du nord des Etats-Unis, ont provoqué un mouvement d'indignation au sein de la classe politique. De nombreux élus démocrates ont appelé à ce que des garde-fous soient instaurés sur la manière dont l'ICE opère, et ont dit refuser de voter tout budget pour le DHS – son ministère de tutelle – tant que l'administration Trump ne revoit pas sa politique en la matière.

Qualifiant l'action des agents fédéraux de «brutalité soutenue par l'Etat», le chef des démocrates au Sénat a appelé jeudi à des réformes, notamment à la fin des «patrouilles volantes». «Ce n'est pas ça l'Amérique», a déclaré Chuck Schumer dans l'hémicycle, qualifiant les agents de l'ICE de «voyous arpentant nos rues».

Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., speaks during the Senate Democrat policy luncheon news conference at the Capitol, Tuesday, Jan. 13, 2026, in Washington. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.) Chuck ...
Chuck SchumerKeystone

En raison des règles en vigueur au Sénat, 60 voix sur 100 sont nécessaires pour adopter un texte budgétaire, et les républicains, même s'ils disposent de la majorité, ont donc besoin de l'appui de plusieurs élus de l'opposition pour adopter leur proposition de budget.

Une décision critiquée chez les démocrates

Si un «shutdown» semble désormais inévitable vendredi soir, les Etats-Unis ne connaîtront probablement pas une répétition du blocage d'octobre et novembre dernier – le plus long de l'histoire des Etats-Unis – lorsque républicains et démocrates avaient bataillé pendant 43 jours sur la question de subventions d'assurance santé.

Des centaines de milliers de fonctionnaires avaient alors été mis au chômage technique, tandis que d'autres aux missions considérées comme essentielles (contrôleurs aériens, policiers, militaires...) avaient dû continuer à travailler. Mais tous avaient dû attendre la fin de la paralysie budgétaire pour recevoir leurs salaires.

Qui est responsable du blocage aux Etats-Unis?

Le dernier «shutdown» n'avait pris fin qu'avec la décision de quelques sénateurs démocrates de voter pour un texte budgétaire concocté par les républicains, en échange de promesses de concessions sur ces subventions. Leur décision avait été fortement critiquée à l'époque par de nombreux sympathisants démocrates, qui souhaitent voir une opposition plus vigoureuse face à Donald Trump et aux républicains au Congrès. (jzs/ats)

Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Une année de Trump, c'est épuisant
