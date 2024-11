Les Américains priés de ne pas saumurer leur dinde dans le Grand Lac Salé

Le secret d'une dinde savoureuse à thanksgiving, c'est le saumurage. Mais avant cette fête traditionnelle ce jeudi, les Américains ont été priés par les autorités de ne pas réaliser cette opération gastronomique dans le Grand Lac Salé, en Utah.

Des employés de ce célèbre parc naturel de l'Ouest américain ont trouvé la carcasse d'une volaille à la dérive. «Voici votre rappel annuel de ne pas utiliser le Grand Lac Salé pour saumurer votre dinde», ont ironisé les autorités du parc sur les réseaux sociaux cette semaine, en publiant la photographie d'une volaille encore emballée, enduite d'herbe et de boue.

Le saumurage consiste à tremper la dinde dans une solution d'eau salée, avec différentes herbes et épices avant la cuisson, pour qu'elle soit bien tendre et pleine de saveurs. Cette opération, proche d'une marinade, revêt un caractère quasi sacré lors de thanksgiving, où le repas partagé en famille par l'immense majorité des Américains est encore plus attendu que celui de Noël.

Mais la salinité du Grand Lac Salé «est trop élevée pour une bonne saumure», ont insisté les autorités du parc.

«Les vagues peuvent être très fortes et il y a de fortes chances pour que vous perdiez la dinde entière, comme cette personne»

Le Grand Lac Salé compte parmi les plus grands lacs de la planète. Son eau est tellement salée que de nombreux touristes viennent pour y flotter sans effort, comme dans la mer Morte. En quarante ans, il a perdu deux tiers de sa superficie, victime d'un secteur agricole et d'une industrie minière trop gourmands en eau et du réchauffement climatique, qui réduit le débit des rivières l'alimentant.

Le lac a atteint un niveau historiquement bas en 2022, après des années de sécheresse. L'eau est alors devenue tellement salée que les crevettes de saumure, manne importante pour l'économie locale, ont commencé à mourir.

Les eaux salées du Grand Lac Salé sont dix fois plus salées que l'océan.

En attendant, et pour finir sur une anecdote plus joyeuse, bien que l'eau salée soit une méthode courante utilisée pour faire ressortir la jutosité d'une dinde, un gourmand a suggéré une autre technique pour le grand repas de Thanksgiving, ce jeudi. «Le lait et le babeurre décomposent les protéines, pénètrent à l'intérieur et la rendent vraiment juteuse», a déclaré le professionnel Daryll Postelnick, à l'origine de la page Instagram populaire Cooking With Darryl, sur la chaîne Fox News.

A l'année prochaine! (mbr/ats)