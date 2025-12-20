brouillard
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Le contenu du dossier Epstein dévoilé par les autorités américaines

This undated, redacted photo released by the U.S. Department of Justice shows former President Bill Clinton with an unknown person. (U.S. Department of Justice via AP) Justice Department Jeffrey Epste ...
Sur cette image, diffusée par le ministère américain de la Justice, on voit l'ex-président Bill Clinton avec une personne non identifiée. Keystone

Le contenu du dossier Epstein dévoilé par les autorités américaines

L'administration Trump a publié quelque 4000 fichiers en lien avec l'affaire Epstein. Que contiennent donc ces documents? Le «New York Times» les a passés au crible.
20.12.2025, 09:0220.12.2025, 09:05

Le ministère américain de la Justice a rendu publique vendredi une partie de documents, pour beaucoup caviardés, issus de l'enquête sur le criminel sexuel décédé Jeffrey Epstein. Ce dernier était connu pour ses liens avec des personnalités puissantes, en particulier Donald Trump.

Ces publications doivent contribuer à faire la lumière sur les relations de l'influent et richissime financier, mort en prison à l'été 2019, avec les milieux des affaires, du spectacle, de la politique et aussi avec la justice. Pas sûr, pourtant, que l'opération ait l'effet escompté, du moins pour l'instant. Après une analyse préliminaire des documents, le New York Times écrit:

«Un premier examen du dossier soulève davantage de questions sur ce scandale qui a entaché le second mandat de Donald Trump»
Le New York Times

Les documents contiennent «de nouvelles images et d'anciens dossiers d'enquête», ajoute le quotidien américain. Pourtant, «la portée réelle» de cette divulgation reste «inconnue».

Par ailleurs, de larges passages sont dissimulés, dont une liste de 254 «masseuses» aux noms caviardés «pour protéger la victime», ou les 119 pages d'un document judiciaire émanant d'un tribunal de New York, biffées sans explication.

Voici d'autres éléments qui figurent dans les dossiers:

  • Une plainte déposée auprès du FBI en 1996 par une femme ayant travaillé pour Jeffrey Epstein, qui dénonçait son intérêt pour la «pornographie enfantine».
  • Des dizaines d'images censurées montrant des personnes dévêtues, ainsi que le financier et d'autres individus avec des armes à feu.
  • Des photos représentant Epstein avec des superstars telles que Michael Jackson, Mick Jagger, Richard Branson et Kevin Spacey.
  • De nombreux clichés sur lesquels on voit l'ancien président démocrate Bill Clinton. Sa proximité avec Epstein était toutefois connue.
This undated, redacted photo released by the U.S. Department of Justice shows former President Bill Clinton in a hot tub with an unknown person. (U.S. Department of Justice via AP) Justice Department ...
Bill Clinton dans un jacuzzi, en compagnie d'une personne non identifiée.Keystone

Trump et Clinton

La présence de l'ancien président démocrate pourrait ne pas être le fruit du hasard. «Les documents semblent se concentrer principalement sur Bill Clinton, à un moment où les républicains tentent de détourner l'attention du public de l'amitié entre Epstein et Trump», souligne le New York Times.

Et Donald Trump dans tout cela? Son nom apparaît peu dans les quelque 4000 fichiers publiés. De plus, la plupart des photos sur lesquelles il apparaît étaient déjà publiques, notamment celles le montrant avec son épouse Melania, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Affaire à suivre.

(asi avec les agences)

Et si l'affaire Epstein vous fascine...
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
«Il y a des photos avec des filles seins nus»: ce qui relie Trump à Epstein
de Marine Brunner
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
1
La compagne d'Epstein tente encore d'échapper à sa prison sordide
de Marine Brunner
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
2
Trump tente d'éteindre la polémique sur le dossier Epstein
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
Les amis de Jeffrey Epstein vivent un cauchemar
de Marine Brunner
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
Voici les stars qui figurent sur la sulfureuse «liste» de Jeffrey Epstein
de Marine Brunner
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
En prison, Ghislaine Maxwell s'est fait une copine «cruelle et sadique»
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance
Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces images d'Europa-Park «choquent profondément»: la police enquête
Europa-Park se retrouve au cœur d’une polémique après la diffusion d’images troublantes. Les autorités ont ouvert une enquête.
Des chiens ont-ils subi des mauvais traitements dans le cadre d’un spectacle de cirque présenté à Europa-Park? C’est ce que suggèrent des vidéos rendues publiques par l’organisation de défense des animaux Peta. Face à ces accusations, le parc d’attractions se justifie et annonce des mesures concrètes.
L’article