Sur cette image, diffusée par le ministère américain de la Justice, on voit l'ex-président Bill Clinton avec une personne non identifiée. Keystone

Le contenu du dossier Epstein dévoilé par les autorités américaines

L'administration Trump a publié quelque 4000 fichiers en lien avec l'affaire Epstein. Que contiennent donc ces documents? Le «New York Times» les a passés au crible.

Le ministère américain de la Justice a rendu publique vendredi une partie de documents, pour beaucoup caviardés, issus de l'enquête sur le criminel sexuel décédé Jeffrey Epstein. Ce dernier était connu pour ses liens avec des personnalités puissantes, en particulier Donald Trump.

Ces publications doivent contribuer à faire la lumière sur les relations de l'influent et richissime financier, mort en prison à l'été 2019, avec les milieux des affaires, du spectacle, de la politique et aussi avec la justice. Pas sûr, pourtant, que l'opération ait l'effet escompté, du moins pour l'instant. Après une analyse préliminaire des documents, le New York Times écrit:



«Un premier examen du dossier soulève davantage de questions sur ce scandale qui a entaché le second mandat de Donald Trump» Le New York Times

Les documents contiennent «de nouvelles images et d'anciens dossiers d'enquête», ajoute le quotidien américain. Pourtant, «la portée réelle» de cette divulgation reste «inconnue».

Par ailleurs, de larges passages sont dissimulés, dont une liste de 254 «masseuses» aux noms caviardés «pour protéger la victime», ou les 119 pages d'un document judiciaire émanant d'un tribunal de New York, biffées sans explication.

Voici d'autres éléments qui figurent dans les dossiers:

Une plainte déposée auprès du FBI en 1996 par une femme ayant travaillé pour Jeffrey Epstein, qui dénonçait son intérêt pour la «pornographie enfantine» .

. Des dizaines d'images censurées montrant des personnes dévêtues , ainsi que le financier et d'autres individus avec des armes à feu.

, ainsi que le financier et d'autres individus avec des armes à feu. Des photos représentant Epstein avec des superstars telles que Michael Jackson, Mick Jagger, Richard Branson et Kevin Spacey.

telles que Michael Jackson, Mick Jagger, Richard Branson et Kevin Spacey. De nombreux clichés sur lesquels on voit l'ancien président démocrate Bill Clinton. Sa proximité avec Epstein était toutefois connue.

Bill Clinton dans un jacuzzi, en compagnie d'une personne non identifiée. Keystone

Trump et Clinton

La présence de l'ancien président démocrate pourrait ne pas être le fruit du hasard. «Les documents semblent se concentrer principalement sur Bill Clinton, à un moment où les républicains tentent de détourner l'attention du public de l'amitié entre Epstein et Trump», souligne le New York Times.

Et Donald Trump dans tout cela? Son nom apparaît peu dans les quelque 4000 fichiers publiés. De plus, la plupart des photos sur lesquelles il apparaît étaient déjà publiques, notamment celles le montrant avec son épouse Melania, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Affaire à suivre.

(asi avec les agences)