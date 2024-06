Donald Trump et Joe Biden s'affrontent pour la présidence des Etats-Unis. Image: shutterstock/keystone

Joe Biden contre Donald Trump: ce que disent les sondages après le débat

Les citoyens américains éliront leur président le 5 novembre 2024. Les deux favoris sont le sortant Joe Biden et l'ancien président Donald Trump. Et voici les tendances de vote.

Mais avant, la campagne continue avec en point d'orgue, dans la nuit de jeudi à vendredi, le duel télévisé. Voici les sujets incontournables sur ce débat.

Pour savoir comment évoluent les sondages des deux candidats en vue des élections présidentielles de novembre, c'est par ici 👇

Les sondages

Les élections présidentielles

Un duel entre Joe Biden et Donald Trump? Image: keystone

L'agrégateur de données FiveThirtyEight rassemble tous les résultats de sondages émis dans le contexte des élections américaines de novembre. Et dans le duel Biden contre Trump, la situation est actuellement extrêmement serrée.

On remarque que les deux cadors de 78 ans pour Trump et 81 ans pour Biden surclassent le petit jeune Robert Francis Kennedy, 42 ans, dans la course.

Pour y voir plus clair, on zoom un brin, car les favoris sont actuellement coude-à-coude:

Les dates importantes

Les Etats-Unis éliront un nouveau président le 5 novembre. Image: keystone

Cette année électorale sera longue. Le premier rendez-vous préélectoral a déjà eu lieu mi-janvier, les élections elles-mêmes auront lieu le 5 novembre. Voici toutes les dates importantes:

Débats télévisés:

16 septembre: deuxième débat Trump-Biden.

deuxième débat Trump-Biden. 25 septembre: débat des candidates à la vice-présidence.

débat des candidates à la vice-présidence. 1 er octobre: troisième débat des candidats à la présidence.

troisième débat des candidats à la présidence. 9 octobre: quatrième débat des candidats à la présidence.

Les congrès des partis:

du 15 au 18 juillet: Republican National Convention.

Republican National Convention. du 19 au 22 août: Democratic National Convention.

L'élection:

5 novembre: élections présidentielles par le peuple.

élections présidentielles par le peuple. 17 décembre: élection par «Les grands électeurs» (le collège électoral.

élection par «Les grands électeurs» (le collège électoral. 20 janvier 2025: assermentation du nouveau président.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci