Swiss a dû annuler neuf liaisons entre les Etats-Unis et Genève ou Zurich (image d'archives). Image: Imago

Tempête de neige à New York: Swiss annule des vols

La mégalopole américaine est actuellement paralysée par d'importantes chutes de neige. Des vols avec la Suisse sont annulés.

La tempête qui frappe le nord-est des Etats-Unis perturbe également le trafic avec la Suisse. La compagnie Swiss a dû annuler neuf liaisons entre les Etats-Unis et Genève ou Zurich, a-t-elle indiqué lundi.

Trois vols prévus dimanche de Zurich vers New York, Newark et Boston, ainsi qu'un vol entre Genève et New York ont été biffés, a précisé le service de presse de Swiss. Les vols de retour planifiés lundi ont aussi été supprimés.

Pour lundi, la compagnie a annulé quatre aller-retour entre Zurich et New York (deux liaisons), Newark et Boston, ainsi qu'un vol entre Genève et la «Grande Pomme», ajoute-t-elle. Swiss ne prévoit pas d'autres annulations en l'état.

La compagnie «regrette sincèrement les désagréments» causés à ses passagers. «Nos collaborateurs mettent tout en œuvre pour minimiser les répercussions sur nos passagers et leur apporter le meilleur soutien possible», relève-t-elle. (jzs/ats)