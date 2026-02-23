en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Swiss

Tempête de neige à New York: Swiss annule des vols

Swiss annule des vols à cause de la tempête de neige à New York (image d&#039;archives).
Swiss a dû annuler neuf liaisons entre les Etats-Unis et Genève ou Zurich (image d'archives).Image: Imago

Tempête de neige à New York: Swiss annule des vols

La mégalopole américaine est actuellement paralysée par d'importantes chutes de neige. Des vols avec la Suisse sont annulés.
23.02.2026, 14:2323.02.2026, 14:23

La tempête qui frappe le nord-est des Etats-Unis perturbe également le trafic avec la Suisse. La compagnie Swiss a dû annuler neuf liaisons entre les Etats-Unis et Genève ou Zurich, a-t-elle indiqué lundi.

Trois vols prévus dimanche de Zurich vers New York, Newark et Boston, ainsi qu'un vol entre Genève et New York ont été biffés, a précisé le service de presse de Swiss. Les vols de retour planifiés lundi ont aussi été supprimés.

New York paralysée par une violente tempête de neige

Pour lundi, la compagnie a annulé quatre aller-retour entre Zurich et New York (deux liaisons), Newark et Boston, ainsi qu'un vol entre Genève et la «Grande Pomme», ajoute-t-elle. Swiss ne prévoit pas d'autres annulations en l'état.

La compagnie «regrette sincèrement les désagréments» causés à ses passagers. «Nos collaborateurs mettent tout en œuvre pour minimiser les répercussions sur nos passagers et leur apporter le meilleur soutien possible», relève-t-elle. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des «cafés sonores» pour raconter l’amour en Valais
La Médiathèque Valais lance un projet itinérant consacré aux récits de rencontres amoureuses.
Des histoires d'amour à écouter: le nouveau projet de la Médiathèque Valais met à l'honneur les récits de rencontres amoureuses, puisés parmi la population locale. Du 28 février au 29 octobre, espaces publics et culturels de plusieurs localités valaisannes se mueront en «cafés sonores», le temps d'un projet itinérant.
L’article