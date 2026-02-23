Tempête de neige à New York: Swiss annule des vols
La tempête qui frappe le nord-est des Etats-Unis perturbe également le trafic avec la Suisse. La compagnie Swiss a dû annuler neuf liaisons entre les Etats-Unis et Genève ou Zurich, a-t-elle indiqué lundi.
Trois vols prévus dimanche de Zurich vers New York, Newark et Boston, ainsi qu'un vol entre Genève et New York ont été biffés, a précisé le service de presse de Swiss. Les vols de retour planifiés lundi ont aussi été supprimés.
Pour lundi, la compagnie a annulé quatre aller-retour entre Zurich et New York (deux liaisons), Newark et Boston, ainsi qu'un vol entre Genève et la «Grande Pomme», ajoute-t-elle. Swiss ne prévoit pas d'autres annulations en l'état.
La compagnie «regrette sincèrement les désagréments» causés à ses passagers. «Nos collaborateurs mettent tout en œuvre pour minimiser les répercussions sur nos passagers et leur apporter le meilleur soutien possible», relève-t-elle. (jzs/ats)