Venezuela: ils critiquent la position de la Suisse face à Trump

This image taken video shows Venezuelan President Nicolas Maduro getting off a helicopter on his way to Manhattan Federal Court, Monday, Jan. 5, 2026, in New York. (WABC via AP) Venezuela US
En prétextant la lutte contre le narco-trafic, Trump et les Etats-Unis sont entrés au Venezuela et ont capturé le président Nicolas Maduro. La position de la Suisse est critiquée à Berne. Keystone

La réaction de la Suisse à l'opération Trump agace

Après l'opération américaine au Venezuela, le Conseil fédéral veut bloquer les avoirs de Nicolas Maduro. Mais la réaction helvétique est critiquée certains partis politiques.
06.01.2026, 15:0906.01.2026, 15:09
Léonie Hagen / ch media

Les Etats-Unis ont attaqué le Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi et capturé son chef d'Etat Nicolas Maduro. Celui-ci doit désormais être jugé à New York.

La réaction du Conseil fédéral reste mesurée, le DFAE écrivait ceci, samedi:

«La Suisse appelle à la retenue, à la désescalade et au respect du droit international»
Le Département fédéral des affaires étrangères sur le service de messagerie X.

Lundi, le Conseil fédéral a tenu une séance extraordinaire. Et il a bloqué d’éventuels avoirs du président vénézuélien détenus sur des comptes suisses.

Que va faire Trump avec le Venezuela? 5 scénarios

«Une guerre d’agression» des Etats-Unis au Venezuela

Par cette décision, la Suisse complète les sanctions existantes contre le Venezuela, selon le Conseil fédéral. Avec la perte de pouvoir de Nicolas Maduro, le Venezuela pourrait tenter de récupérer des fonds potentiellement acquis illégalement. Les membres du gouvernement actuellement en fonction ne sont pas concernés par ce blocage.

La conseillère nationale verte Christine Badertscher se dit «irritée» par le fait que le Conseil fédéral se montre peu critique à l’égard des Etats-Unis. Il est certes judicieux et, en principe, habituel de bloquer d’éventuels avoirs lors d’un changement de pouvoir. Mais, selon elle, des violations manifestes du droit international ont été commises par les Etats-Unis, que la Suisse ne nomme pas. Certes, la Suisse est dépendante des Etats-Unis en raison des négociations douanières en cours:

«Mais si nous ne nous engageons pas plus fermement, cela nuit à notre réputation de haut-lieu du droit international».
Christine Badertscher, conseillère nationale (BE/Verts)

Fabian Molina (ZH/PS) soutient que la déclaration de la Suisse sur la situation au Venezuela se résume essentiellement à:

«Nous avons toujours de l'argent sale en Suisse»

A ses yeux, cette attitude est extrêmement préjudiciable au pays.

Analyse
Pourquoi la chute de Maduro ne signifie pas la fin de son régime

D’autant plus que le Venezuela est désormais encerclé par des troupes américaines et que Donald Trump n’exclut pas une offensive terrestre:

«Cela ne se distingue guère d’une guerre d’agression, comme celle menée par la Russie.»
Fabian Molina

Il faut donc une condamnation immédiate et des mesures pour préserver l’ordre international.

Ce que dit le Centre et l'UDC sur le Venezuela

La conseillère nationale du Centre Elisabeth Schneider-Schneiter modère le ton. Pour elle, la prise de position du Département des affaires étrangères est «formulée de manière diplomatique». Sur le fond, le Conseil fédéral constate toutefois clairement que le droit international a été violé.

La Centriste comprend que la Suisse fasse preuve de retenue. Après tout, les négociations douanières en cours représentent aussi un enjeu important pour la Suisse: «Nous ne devrions pas prendre cela à la légère». Le Conseil fédéral doit analyser la situation en profondeur et décider ce qu’il convient de faire, comme le font aussi les pays européens. Il s’exprimera alors plus fermement, elle en est convaincue.

Le pari pétrolier de Trump au Venezuela se heurte à la réalité

Le président du groupe UDC Thomas Aeschi porte un regard tout différent. A ses yeux, c'est en reprenant unilatéralement les sanctions de l'UE contre la Russie, qui n’étaient pas soutenues par le Conseil de sécurité de l’ONU, que la Suisse a commis une erreur. Ce faisant, la Suisse aurait violé sa neutralité séculaire, mais il a un espoir:

«Avec l’initiative sur la neutralité, sur laquelle le peuple votera en automne, la Suisse reviendra à une neutralité perpétuelle et globale.»

Thomas Aeschi exige qu'à l'avenir le Conseil fédéral se tienne à l’écart des conflits et fasse preuve de retenue, en toutes circonstances.

Traduit de l'allemand

Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
de Cynthia Ruefli
24 gâteaux hérisson affreusement moches
1 / 26
24 gâteaux hérisson affreusement moches
