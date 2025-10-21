en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Un violeur qui a simulé sa propre mort risque la prison à vie

Un violeur qui a simulé sa propre mort risque la prison à vie

Un Américain a été condamné à au moins cinq ans de prison lundi pour le viol de son ex-petite amie. Il avait tenté d&#039;échapper à la justice en simulant sa mort pour s&#039;enfuir en Ecosse.
En 2019, le violeur avait fait croire à son entourage qu'il souffrait d'un cancer à un stade avancé puis avait fait publier une notice nécrologique en ligne.Getty Images North America
Un Américain de 38 ans a été condamné à au moins cinq ans de prison pour le viol de son ex-petite amie, après avoir simulé sa mort et fui en Ecosse. Arrêté en 2021 sous une fausse identité, il encourt la prison à vie pour ce crime commis en 2008 et un second viol pour lequel il sera jugé en novembre.
21.10.2025, 07:4521.10.2025, 07:45

Un Américain a été condamné à au moins cinq ans de prison lundi pour le viol de son ex-petite amie. Il avait tenté d'échapper à la justice en simulant sa mort pour s'enfuir en Ecosse. L'homme, qui a commis ce viol en 2008, pourrait même rester derrière les barreaux jusqu'à la fin de sa vie.

Selon les lois de l'Utah (ouest), où cet homme de 38 ans a été condamné, c'est une commission judiciaire qui devra décider quand il sera remis en liberté.

«La seule peine appropriée dans cette affaire est de vous envoyer en prison»
Le juge Barry Lawrence, en dénonçant sa «conduite trompeuse»

En 2019, le violeur avait fait croire à son entourage qu'il souffrait d'un cancer à un stade avancé puis avait fait publier une notice nécrologique en ligne, avant de disparaître pour s'enfuir au Royaume-Uni.

«Je l'ai tuée. Et puis voilà»: La meurtrière de Lola jugée à Paris

Visé par une notice d'Interpol, il avait été arrêté en octobre 2021 lorsqu'il s'était rendu dans un hôpital de Glasgow en Ecosse, pour se faire soigner du Covid-19. Il avait alors prétendu s'appeler Arthur Knight et être un orphelin irlandais. Mais la police et les soignants l'avaient identifié comme l'homme recherché, ses tatouages correspondant à la description d'Interpol.

Pendant toute la procédure, il a soutenu être victime d'une erreur d'identité, affirmant même que les tatouages lui avaient été faits à son insu alors qu'il était inconscient à l'hôpital. Il a également avancé que ses empreintes, prises à l'hôpital, auraient été échangées afin de le faire passer pour l'homme recherché.

Pendant la procédure d'extradition, il s'est également affiché en fauteuil roulant électrique et avec un masque à oxygène. Mais un médecin a jugé qu'il n'y avait aucune raison médicale à cela, qualifiant ses jambes de «fortes et athlétiques».

Drake va financer les funérailles du streamer français mort en direct

Dans un procès séparé en septembre, le prévenu a également été déclaré coupable d'un autre viol aux Etats-Unis, commis lui aussi en 2008. Sa peine dans cette affaire doit être prononcée en novembre. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
3
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les 8 plus beaux parcs de Suisse romande à visiter cet automne
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Gros bug chez UBS, des clients paniquent
Voici les 8 trésors «inestimables» dérobés au Louvre
Le cambriolage du célèbre musée du Louvre, à Paris, a semé la stupeur dimanche. On sait désormais quels sont les huit joyaux que les voleurs – toujours en fuite – ont réussi à emporter.
Les malfaiteurs ont brisé deux vitrines et dérobé neuf pièces au total. L’une d’elles, la couronne de l’impératrice Eugénie (photo ci-dessous), aurait cependant été perdue pendant leur fuite. Elle a été retrouvée abîmée à proximité du musée.
L’article