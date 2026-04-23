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Nouveau départ brutal au Pentagone

FILE - Secretary of the Navy John Phelan listens as President Donald Trump speaks at his Mar-a-Lago club, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon, file) John Phelan
John PhelanKeystone

Nouveau départ brutal au Pentagone

Les têtes continuent de tomber au sein de la défense américaine. Le Pentagone annonce le «départ immédiat» de John Phelan, plus haut responsable civil de la Marine.
23.04.2026, 08:4023.04.2026, 08:41

Le plus haut responsable civil de la Marine américaine, John Phelan, quitte ses fonctions «avec effet immédiat», a indiqué mercredi le Pentagone, sans fournir d'explication à son départ soudain, au moment où les Etats-Unis sont engagés dans un conflit avec l'Iran. Ce haut responsable «quitte l'administration avec effet immédiat», a écrit le porte-parole du Pentagone Sean Parnell dans un communiqué sur X, précisant que son adjoint Hung Cao allait désormais occuper ces fonctions par intérim.

Ce nouveau départ s'ajoute à la liste des hauts gradés de l'armée américaine écartés, généralement sans explication, depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. Au début du mois, en pleine guerre contre l'Iran, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, le général Randy George, qui a été poussé vers la sortie du jour au lendemain, sans que le Pentagone ne communique non plus de justification.

Le chef d’état-major de l’armée de terre américaine brusquement écarté

Deux autres généraux, David Hodne, chargé du commandement de la transformation et de l'entraînement de l'armée, et William Green Jr, à la tête du corps des aumôniers militaires, ont connu le même sort.

Depuis le retour de Trump

Dès février 2025, peu après le retour au pouvoir de Donald Trump, le chef d'état-major interarmées installé par l'ex- président démocrate Joe Biden, le général Charles «CQ» Brown, avait été évincé sans justification et remplacé par Dan Caine. D'autres hauts responsables, à la tête de la Marine et des garde-côtes, de l'agence de renseignement NSA, ou encore le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, entre autres, avaient aussi été démis de leurs fonctions.

Quelques mois plus tard, mi-août, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général David Allvin, avait annoncé son départ précipité, après deux ans en poste au lieu de quatre. Avait suivi en décembre le haut gradé à la tête du commandement des forces américaines pour l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, l'amiral Alvin Holsey, après seulement un an en poste. (jzs/ats)

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