Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a mis son armée en danger. Keystone

L'usage de Signal par le Pentagone a mis l'armée US en danger

Peter Hegseth a été épinglé pour son utilisation de l'application de messagerie Signal lors de frappes au Yémen. Un organe indépendant a souligné que le ministre de la Défense avait mis en danger ses troupes.

Un organe indépendant au sein du Pentagone a estimé que le ministre américain de la Défense Pete Hegseth avait mis ses propres troupes en danger en utilisant l'application de messagerie Signal pour discuter de frappes au Yémen, ont rapporté mercredi les médias américains.

Les Etats-Unis avaient mené une campagne militaire début 2025 contre les rebelles houthis au nom de la protection de la liberté de navigation et du commerce international transitant par la mer Rouge.

L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, avait été écarté début mai, après les révélations d'un journaliste du magazine The Atlantic, ajouté par mégarde à un groupe de discussion sur Signal portant sur ces frappes.

Cette fois, l'enquête menée par un organisme indépendant au sein du ministère de la Défense a conclu que Pete Hegseth, inclus dans ce groupe de discussion, a mis l'armée en danger, selon les médias américains.

Des messages sensibles

La conversation contenait des messages dans lesquels Pete Hegseth dévoile l'heure des frappes quelques heures avant qu'elles n'aient lieu mais aussi des informations sur les équipements militaires employés.

Les conclusions de l'enquête constituent «une exonération TOTALE» du ministre, a cependant écrit son porte-parole sur X.

Elle «démontre ce que nous savions depuis le début: aucune information classée secret n'a été partagée», a ajouté Sean Parnell, assurant que «l'affaire est close.»

Toutefois, le ministre n'a pas enfreint les règles de classification secret-défense, a estimé l'organisme d'enquête, toujours selon les médias qui citent des sources proches du dossier.

Ces révélations surviennent au moment où le chef du Pentagone est déjà dans la tourmente médiatique, en raison de frappes menées par l'armée américaine dans le Pacifique mais surtout les Caraïbes, dans le cadre d'une campagne dite de lutte contre le narcotrafic, sans que des preuves n'aient été fournies sur des liens entre les bateaux visés et les cartels de drogue.

L'administration du président Trump est critiquée pour ces frappes, dont la légalité est mise en doute par les experts. Au coeur de la récente polémique: une opération au cours de laquelle les forces américaines ont lancé une seconde salve contre un navire déjà touché, tuant des survivants.

Au total, plus de 80 personnes ont été tuées dans cette campagne militaire.

Au Yémen, les frappes américaines ont cessé en mai, après un accord entre les Etats-Unis et les rebelles Houthis.

Ces derniers avaient mené plusieurs opérations en mer Rouge contre des navires liés selon eux à Israël, ainsi qu'à ses plus proches alliés comme les Etats-Unis, disant ainsi soutenir les Palestiniens de Gaza, bombardés et assiégés par Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. (sda/ats/afp)