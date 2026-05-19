La communauté musulmane de San Diego est sous le choc. Keystone

Une fusillade dans une mosquée fait trois morts à San Diego

Deux tireurs âgés de 17 et 18 ans ont fait irruption dans une mosquée de San Diego, en Californie. Ils ont tué trois personnes avant de se donner la mort.

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Trois personnes sont mortes dans une mosquée de San Diego, en Californie, après l'intrusion de deux tireurs présumés qui ont été retrouvés morts non loin du lieu de culte, ont annoncé lundi les autorités américaines.

Les deux tireurs ont fait irruption en fin de matinée dans le Centre islamique de San Diego, qui abrite la plus grande mosquée de cette métropole de 1,4 million d'habitants, ainsi qu'une école pour enfants.

Ils ont tué trois personnes, dont un agent de sécurité, et ont été retrouvés morts dans une voiture près du lieu de culte.

«A ce stade, il semble que les suspects soient morts des suites de blessures par balle qu'ils se sont infligées eux-mêmes», a déclaré le chef de la police de San Diego, Scott Wahl, lors d'une conférence de presse.

Les tireurs présumés étaient âgés de 17 et 18 ans, a-t-il précisé lors d'un second point presse – après avoir d'abord affirmé que le plus âgé avait 19 ans.

Attaque islamophobe

Leurs motivations restent à éclaircir. Mais la police traite pour l'instant cette affaire comme une attaque islamophobe. Selon les premiers éléments de l'enquête, «il y avait clairement un discours haineux impliqué», a expliqué M. Wahl. Et d'ajouter:

«Il n'y avait pas de menace spécifique, en particulier aucune menace spécifique visant le centre islamique, c'était simplement un type de discours haineux général, qui couvrait un large éventail» Scott Wahl

La fusillade a provoqué un déploiement massif de policiers lourdement armés. Lorsque les premiers effectifs sont arrivés sur place, quatre minutes après les premières alertes, ils ont constaté la présence de «trois morts» devant le centre islamique, selon M. Wahl.

La fusillade a provoqué un déploiement massif de policiers lourdement armés. Keystone

Parmi ces victimes, un agent de sécurité aurait «joué un rôle déterminant pour éviter que la situation ne soit bien pire».

Avant de se donner la mort, les deux tireurs semblent également avoir visé un jardinier du quartier, sans parvenir à le blesser, selon la police.

«Mineur en fugue»

L'un des tireurs avait été signalé à la police comme un «mineur en fugue» par sa mère, dès le début de matinée, a expliqué M. Wahl. Elle a présenté son fils comme «suicidaire» et a expliqué qu'il avait disparu avec sa voiture et plusieurs armes à elle.

L'adolescent a laissé une note derrière lui, dont M. Wahl a refusé de divulguer le contenu. Mais le chef de la police a mis en doute la thèse selon laquelle l'adolescent était suicidaire. «Une personne suicidaire ne va pas emporter trois armes», a-t-il souligné.

«Situation terrible»

En attendant que l'enquête progresse, San Diego et les Etats-Unis sont sous le choc. D'autant que cette attaque intervient au premier jour du Dhou al-hijja, une période sacrée pour la communauté musulmane.

Le président américain Donald Trump a déploré une «situation terrible».

«Ma communauté est en deuil. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé voir se produire», a regretté l'un des imams du centre, Taha Hassane, en avertissant contre «l'intolérance religieuse et la haine (...) sans précédent» aux Etats-Unis.

«La haine n'a pas sa place en Californie, et nous ne tolérerons aucun acte de terreur ou d'intimidation visant des communautés religieuses», a réagi de son côté le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. (ats)