Vue aérienne du domaine Mar-a-Lago du président Donald Trump, à Palm Beach, en Floride (image d'archives). Keystone

Un homme s'introduit chez Trump avec un fusil et de l'essence

Un homme a été abattu dimanche par les services secrets américains: il aurait pénétré sur le périmètre de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride.

Plus de «International»

Les services secrets américains ont déclaré dimanche que leurs agents avaient abattu un homme d'une vingtaine d'années, après qu'il ait tenté de pénétrer illégalement dans le périmètre sécurisé de la résidence Mar-a-Lago du président Donald Trump à West Palm Beach, en Floride.

«Un homme armé a été abattu (...) après avoir pénétré illégalement dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago tôt ce matin» Le porte-parole des services secrets américains Anthony Guglielmi sur X

Le président américain Donald Trump n’était pas présent sur place au moment des faits.



Fusil et un bidon d'essence

«Vers 1h30 du matin» dimanche, «un homme âgé d'une vingtaine d'années (...) a été aperçu près de l'entrée nord de la propriété Mar-a-Lago, avec ce qui semblait être un fusil et un bidon d'essence» Le porte-parole des services secrets américains Anthony Guglielmi

Des agents de l'ordre ont alors confronté l'homme et tiré plusieurs coups de feu. Aucun agent n'a été blessé. Les autorités vont tenir sous peu une conférence de presse à ce sujet.

Pour rappel, lors de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump avait été visé par deux tentatives d'assassinat, dont une en Floride.

(Reuters/afp/dag)