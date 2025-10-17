Ce gouverneur a un sérieux problème avec Trump

JB Pritzker dénonce la police de l’immigration américaine. Keystone

Pour Trump, Chicago est une zone de guerre remplie de criminels. Le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, se défend contre cette accusation du président américain.

Renzo Ruf, Chicago / ch media

Le président américain maintient son idée d’envoyer, si nécessaire, les forces armées à Chicago (Illinois). «De bons et forts patriotes» vont bientôt remettre de l'ordre dans la grande ville, a déclaré Donald Trump mercredi à la Maison-Blanche, à Washington. Selon lui, c’est également le souhait de la population locale, qui ne voudrait plus vivre dans un bastion de criminels.

JB Pritzker, gouverneur de l’Illinois, s'oppose à ces affirmations. Le démocrate refuse de demander l’aide du gouvernement fédéral pour lutter contre la criminalité, ce dont le président américain s’est encore plaint.

Pritzker n'a aucun intérêt au déploiement massif de policiers fédéraux dans sa ville natale. Il rejette fermement l’envoi de soldats en uniforme à Chicago et s’appuie sur des décisions de justice en ce sens. Contacté, le gouverneur, souvent mentionné comme un possible candidat à la présidence, nous confie: «Nous devons tous défendre ce qui est juste».

Pritzker affirme soutenir les manifestations pacifiques contre la police de l’immigration ICE, active à Chicago depuis plusieurs semaines:

«L'idée est louable et cela envoie un message à tout le pays: nous ne voulons pas de troupes dans les rues»

Selon lui, l'ICE agit de manière «abjecte» et viole la Constitution. Le gouverneur âgé de 60 ans affirme n'avoir jamais vu un tel abus de pouvoir dans son pays.

Quant à l’accusation de Trump selon laquelle Chicago serait une zone de guerre où les criminels commettraient des délits impunément, le gouverneur la rejette. Les policiers fédéraux équipés d’armes semi-automatiques ont été déployés dans des endroits du centre-ville, «là où il n’y a absolument aucun signe d’activité criminelle» selon Pritzker.

