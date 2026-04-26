Voici tout ce que l'on sait sur l'homme qui doit comparaître lundi pour avoir ouvert le feu. afp

Ce qu'on sait du tireur



Enseignant à temps partiel et développeur de jeux vidéo, un Américain de 31 ans a été arrêté après la fusillade survenue samedi lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington. Son profil et ses motivations interrogent, alors qu’il doit comparaître en justice lundi.



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L’auteur présumé de la fusillade survenue samedi lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche a été identifié par les forces de l’ordre. Il s’agirait d’un homme d’environ 31 ans originaire de Los Angeles et domicilié à Torrance, en Californie, relaient nos confrères de Libération.

D’après des informations issues notamment de ses profils en ligne, il serait enseignant à temps partiel et développeur de jeux vidéo. Il se présente comme ingénieur en mécanique et informaticien de formation.

Il aurait obtenu une licence en génie mécanique au California Institute of Technology en 2017, ainsi qu’une maîtrise en informatique à la California State University à Dominguez Hills en 2015.

Les enquêteurs estiment qu’il séjournait à l’hôtel Washington Hilton, où se tenait l’événement. Après son arrestation, il aurait indiqué aux forces de l’ordre vouloir viser des responsables de l’administration de Donald Trump, selon CBS News, citant deux sources.

«Loup solitaire malade»?

Le suspect ferait pour l’instant face à deux chefs d’accusation: usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et agression d’un agent fédéral avec une arme dangereuse, selon la procureure fédérale Jeanine Pirro. D’autres poursuites pourraient s’ajouter au fil de l’enquête.

Donald Trump a évoqué l’hypothèse d’un «loup solitaire», estimant que le suspect était «malade», tout en précisant que ses motivations restaient à déterminer. Des images diffusées le montrent torse nu et menotté dans ce qui semble être le hall de l’hôtel.

Il doit comparaître devant la justice lundi, ont indiqué les autorités américaines.

(dag)