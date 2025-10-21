en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Une ancienne base de la Nasa et de la NSA est à vendre

Cette ex-base de la Nasa est à vendre et voici ce qu'elle recèle

Un ancien campus de l’agence spatiale américaine et de la NSA est à vendre. Le terrain abrite encore de multiples vestiges de l’époque de la conquête spatiale.
21.10.2025, 09:2621.10.2025, 09:26
Steve Haak / t-online
Un article de
t-online

Un ancien campus de la Nasa de 192 hectares, situé dans l’est de l’Etat américain de Caroline du Nord, a été mis en vente. C’est ce que révèle le quotidien régional Asheville Citizen-Times. Ce vaste site chargé d’histoire, datant de l’ère de la course à l’espace, est proposé au prix de 30 millions de dollars (un peu moins de 24 millions de francs).

Ouvert en 1963, le campus servait alors de station d’observation pour les missions lunaires en préparation. En 1981, il a cessé ses activités au sein de la Nasa avant d’être reconverti, jusqu’en 1991, en «centre de collecte de données pour la National Security Agency (NSA)» durant la guerre froide.

Un ancien site de la NASA est à vendre
L'ancien campus de la NASA est situé dans l'est de la Caroline du Nord.Image: Piedmont triad

Selon l'Asheville Citizen-Times, le terrain abrite encore deux antennes radio et radiotélescopes construits par l’agence spatiale américaine. Ils sont aujourd’hui exploités par le Pisgah Astronomical Research Institute (Pari), un institut scientifique local dédié à l’enseignement et à la recherche, à but non lucratif.

L'armée suisse va faire décoller ses satellites depuis la France

L'acheteur pourrait poursuivre les activités scientifiques

L’institut Pari dispose actuellement de plus de 25 télescopes optiques répartis sur le site. Selon l’annonce de vente, un acheteur pourrait facilement continuer à exploiter le campus pour des recherches en intelligence artificielle, en communication spatiale, en éducation scientifique ou en informatique quantique.

«En tant que site de radiotélescopes, le campus du Pari est l’un des plus importants de la côte Est», déclare Enrique Gomez, professeur de physique et d’astronomie à la Western Carolina University, cité par le journal. Il espère qu’un accord pourra être conclu avec le futur propriétaire afin que les instruments d’observation restent sur place.

Un ancien site de la NASA est à vendre
Le site de 192 hectares comprend de nombreux bâtiments et zones boisées.Image: Piedmont triad

La course à l’espace, ou «space race», désigne la rivalité technologique qui a opposé les Etats-Unis et l’Union soviétique dans les années 50 et 60. Chacune des deux puissances voulait démontrer sa supériorité dans la conquête spatiale.

Ce «fossile» cosmique remet en cause l'énigme de la «Planète 9»

Ce duel historique a culminé en 1969 avec les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. La compétition a pris fin au cours des années 70, et les deux pays ont commencé à coopérer dans le domaine spatial.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Vous allez bientôt pouvoir aller dans l'espace sans fusée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les 8 plus beaux parcs de Suisse romande à visiter cet automne
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Gros bug chez UBS, des clients paniquent
«Cinglés»: Une menace intérieure pèse sur l'arsenal nucléaire américain
La paralysie budgétaire qui frappe les Etats-Unis depuis vingt jours s’étend désormais jusqu’à la dissuasion nucléaire: près de 80% du personnel de l’agence chargée des ogives sera mis au chômage technique. Alors que plus de 700 000 fonctionnaires sont déjà à l’arrêt, Donald Trump accuse les démocrates de «cinglerie» et promet une issue rapide au blocage.
Vingt jours après le début de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, ses effets s'étendent à toujours davantage de secteurs de l'Etat fédéral. Ils touchent même lundi la dissuasion nucléaire du pays.
L’article