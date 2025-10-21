Cette ex-base de la Nasa est à vendre et voici ce qu'elle recèle

Un ancien campus de l’agence spatiale américaine et de la NSA est à vendre. Le terrain abrite encore de multiples vestiges de l’époque de la conquête spatiale.

Steve Haak / t-online

Un ancien campus de la Nasa de 192 hectares, situé dans l’est de l’Etat américain de Caroline du Nord, a été mis en vente. C’est ce que révèle le quotidien régional Asheville Citizen-Times. Ce vaste site chargé d’histoire, datant de l’ère de la course à l’espace, est proposé au prix de 30 millions de dollars (un peu moins de 24 millions de francs).

Ouvert en 1963, le campus servait alors de station d’observation pour les missions lunaires en préparation. En 1981, il a cessé ses activités au sein de la Nasa avant d’être reconverti, jusqu’en 1991, en «centre de collecte de données pour la National Security Agency (NSA)» durant la guerre froide.

L'ancien campus de la NASA est situé dans l'est de la Caroline du Nord. Image: Piedmont triad

Selon l'Asheville Citizen-Times, le terrain abrite encore deux antennes radio et radiotélescopes construits par l’agence spatiale américaine. Ils sont aujourd’hui exploités par le Pisgah Astronomical Research Institute (Pari), un institut scientifique local dédié à l’enseignement et à la recherche, à but non lucratif.

L'acheteur pourrait poursuivre les activités scientifiques

L’institut Pari dispose actuellement de plus de 25 télescopes optiques répartis sur le site. Selon l’annonce de vente, un acheteur pourrait facilement continuer à exploiter le campus pour des recherches en intelligence artificielle, en communication spatiale, en éducation scientifique ou en informatique quantique.

«En tant que site de radiotélescopes, le campus du Pari est l’un des plus importants de la côte Est», déclare Enrique Gomez, professeur de physique et d’astronomie à la Western Carolina University, cité par le journal. Il espère qu’un accord pourra être conclu avec le futur propriétaire afin que les instruments d’observation restent sur place.

Le site de 192 hectares comprend de nombreux bâtiments et zones boisées. Image: Piedmont triad

La course à l’espace, ou «space race», désigne la rivalité technologique qui a opposé les Etats-Unis et l’Union soviétique dans les années 50 et 60. Chacune des deux puissances voulait démontrer sa supériorité dans la conquête spatiale.

Ce duel historique a culminé en 1969 avec les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. La compétition a pris fin au cours des années 70, et les deux pays ont commencé à coopérer dans le domaine spatial.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder