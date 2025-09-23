Jimmy Kimmel pouvait compter sur ses nombreux fans pour critiquer vertement la décision de la chaîne ABC. Keystone

Après sa suspension, Jimmy Kimmel va retrouver l'antenne mardi

L'animateur Jimmy Kimmel est de retour sur les plateaux, après avoir été censuré par la chaîne ABC. Sa mise à l'écart avait provoqué un énorme tollé aux Etats-Unis.

L'émission de l'humoriste Jimmy Kimmel sera de retour à la télévision mardi, a annoncé Disney. La suspension la semaine dernière de l'émission a provoqué des débats houleux sur la liberté d'expression aux Etats-Unis et les pressions de l'administration Trump sur les médias.

Cette décision survient «après des conversations réfléchies avec Jimmy», souligne le groupe, propriétaire de la chaîne ABC, dans un communiqué.

ABC avait annoncé mercredi suspendre «Jimmy Kimmel Live!», l'émission du célèbre trublion et critique inlassable du président américain Donald Trump, «pour une durée indéterminée».

Jimmy Kimmel revient sur les écrans américains. Keystone

L'animateur avait été pris en grippe par Brendan Carr, le patron du gendarme des télécoms et de l'audiovisuel américains (FCC), qui avait publiquement menacé quelques heures plus tôt de retirer leur licence aux chaînes qui diffusaient son émission.

Ce proche allié de Trump dénonçait un «comportement scandaleux» de l'humoriste, car Jimmy Kimmel avait accusé la droite américaine d'exploiter politiquement le meurtre de l'influenceur Charlie Kirk, assassiné par un jeune homme de 22 ans qui semblait avoir des opinions de gauche, selon ses parents républicains.

«La clique MAGA», les partisans de Trump, «s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme tout sauf un des leurs» et «fait tout son possible pour en tirer un avantage politique», avait lancé l'humoriste dans son émission de lundi dernier.

Dans son communiqué, Disney explique que la décision de suspendre temporairement son émission avait été prise «afin d'éviter d'aggraver une situation tendue à un moment émotionnel pour notre pays».

Le groupe ne précise pas si Jimmy Kimmel formulera des excuses lors de son retour à l'antenne.

Jimmy Kimmel ne reviendra pas partout aux Etats-Unis

Tous les Américains ne pourront toutefois pas regarder l'émission, car aux Etats-Unis, les chaînes nationales comme ABC sont diffusées par une multitude de chaînes locales. La semaine dernière, les groupes Nexstar et Sinclair, qui possèdent plusieurs dizaines de chaînes piochant dans les programmes d'ABC, avaient décidé de suspendre la diffusion de «Jimmy Kimmel Live!» avant même l'annonce de sa suspension nationale.

Sinclair réclamait notamment des excuses publiques de Kimmel. Lundi, le groupe a expliqué que la suspension de son émission est toujours en vigueur.

Le groupe a écrit sur X:

«Les discussions avec ABC se poursuivent alors que nous évaluons le retour potentiel de l'émission»

La suspension de M. Kimmel a provoqué un tollé aux Etats-Unis, où beaucoup y ont vu un prétexte pour se débarrasser d'un des visages les plus célèbres du petit écran, qui irritait Donald Trump de façon notoire.

Le président américain avait immédiatement salué «une grande nouvelle pour l'Amérique» et appelé à priver d'antenne d'autres figures du secteur de l'infotainment, comme Jimmy Fallon et Seth Meyers.

Jeudi, le milliardaire républicain avait également suggéré que la FCC envisage de retirer leurs licences aux chaînes d'information qui le critiquent.

Menaces de Trump

«Elles ne me fournissent que de la mauvaise publicité», avait-il déclaré devant la presse. «Et je veux dire, ils obtiennent une licence, je pense peut-être que leur licence devrait être retirée. Ce sera à Brendan Carr de décider.»

L'épisode a renforcé les craintes d'une attaque généralisée envers la presse. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump restreint les accès à la Maison-Blanche ou intente des procédures en réclamant des sommes astronomiques.

Donald Trump a même fait des remous au sein de la droite américaine, qui elle-même martèle pour la liberté d'expression. Keystone

Sa plainte en diffamation la plus récente, réclamant 15 milliards de dollars au New York Times, a été jugée «irrecevable» vendredi par un juge qui a accordé quatre semaines au camp présidentiel pour la reformuler.

Avant l'annonce du retour à l'antenne de Jimmy Kimmel, plus de 400 stars d'Hollywood ont protesté contre la sanction, en la qualifiant de «moment sombre pour la liberté d'expression dans notre nation», et en dénonçant une décision «inconstitutionnelle et anti-américaine».

«Le gouvernement menace des entreprises privées et des individus avec lesquels le Président est en désaccord. Nous ne pouvons pas laisser cette menace à notre liberté d'expression sans réponse», estimaient les célébrités, dont Pedro Pascal, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Meryl Streep et Robert De Niro, dans ce courrier.

La suspension de Jimmy Kimmel avait également provoqué des remous au sein de la droite américaine, qui fait traditionnellement de la liberté d'expression une de ses valeurs cardinales, dans un pays où même les discours haineux sont considérés comme protégés par la Constitution.

Des figures républicaines comme le sénateur Ted Cruz où le présentateur Tucker Carlson avaient émis des réserves la semaine dernière. (sda/ats/afp)