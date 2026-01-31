Trump nomme un nouveau chef

Donald Trump a annoncé vendredi la nomination de Brett Matsumoto comme nouveau commissaire du Bureau des statistiques du travail (BLS), après avoir accusé l'ancien responsable de publier des chiffres «truqués».

Le président Donald Trump. Keystone

Donald Trump a annoncé vendredi la nomination d'un nouveau chef du service statistiques du ministère du Travail, principale agence publiant les indicateurs clés de l'économie américaine.

«Je suis heureux de nommer le très talentueux Brett Matsumoto comme prochain commissaire du Bureau des statistiques du travail (BLS).» Donald Trump

Le poste était vacant depuis début août et le licenciement brutal par Donald Trump d'Erika McEntarfer, qu'il avait accusée sans preuve d'avoir publié des chiffres «truqués».

Ceux-ci montraient une nette dégradation de l'emploi et ternissaient l'image de l'administration américaine.

La Maison Blanche avait alors désigné un des soutiens affiché de Donald Trump, l'économiste conservateur Erwin John Antoni, pour reprendre en main le bureau et refonder sa méthodologie, très critiquée par le camp du président républicain.

Mais ce choix avait provoqué un tir de barrage jusque dans le camp républicain, après la révélation des propos misogynes ou adeptes de théories du complot publiés par l'économiste sur les réseaux sociaux.

Brett Matsumoto, dont la nomination doit encore être approuvée par le Sénat, est un haut fonctionnaire en poste depuis 2015 au sein du BLS.

Jusqu'à son entrée l'an dernier à la Maison Blanche en tant que conseiller économique, il n'avait aucun antécédent d'activité politique, note le New York Times.

«Je pense que ce sera un choix populaire au sein du bureau» Bill Beach

Bill Beach était monté au front pour défendre l'agence.

Le BLS est une agence dépendante du ministère américain du travail, mais opère de façon indépendante sur sa méthodologie et ses résultats. Il collecte et publie les principales statistiques économiques des États-Unis, notamment le taux de chômage, le taux d'inflation et les évolutions du marché de l'emploi.

Vendredi, Donald Trump a réitéré ses accusations contre le bureau: pendant des années, le BLS, dirigé par des gens FAIBLES et STUPIDES, a trahi les entreprises, les décideurs et les familles américaines, en publiant des chiffres TRES inexactes.

«Je suis convaincu que Brett possède l'expertise nécessaire pour corriger RAPIDEMENT la longue liste de problèmes du BLS au nom du peuple américain.» Trump

(dal/ats/afp)