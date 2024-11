Vous avez manqué le mercato? Voici la nouvelle armée de Trump

Chose promise, chose due, le 47e président des Etats-Unis monte à toute vitesse une administration à son image et à toute vitesse, avec des personnalités qui ont comme principale qualité d'avoir fait allégeance au milliardaire républicain. D'Elon Musk à un militaire de Fox News, en passant par une gouverneure au lance-flamme et un tsar des frontières, voici les premiers noms de la dream team de Donald Trump.

Personne n’y croyait vraiment, mais il l'a fait. Donald Trump a mandaté Elon Musk pour mener à bien ce qu'il a qualifié de «Projet Manhattan de notre temps», en référence au programme de recherche et développement américain pour la création de la bombe atomique, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est peu dire que cette nouvelle équipe s'annonce explosive.

Bien décidé à ne pas répéter les «erreurs» du passé en s'entourant de personnes «mauvaises et déloyales», le 47e président élu n’engagera que ses partisans les plus fidèles. Des candidats à même de remplacer les bureaucrates de longue date, que Trump soupçonne de faire partie de ce qu’il appelle «l’Etat profond».

Matt Gaetz sera le nouveau procureur général

Image: AP

Ces dernières années, le congressman de Floride s'était particulièrement illustré dans une discipline qui a fait pas mal d'adeptes au sein du trumpisme: semer la pagaille au Capitole et faire capoter les rêves et carrières de ses adversaires. Souvenez-vous, c'est à cause de ce fanboy de Trump, avocat de profession, qu'il a été impossible de nommer un président de la Chambre des représentants pendant plusieurs semaines.

Rajoutez à cela un passé peu glorieux avec les femmes (et les soucis judiciaires qui en découlent), vous obtenez un sous-fifre ingérable, mais loyal. Tout ce que Trump aime. C'est donc en toute logique qu'il vient de faire de Matt Gaetz, le nouveau procureur général des Etats-Unis.

«Matt est un défenseur de la Constitution et de l'État de droit» Donald Trump, dans un communiqué sur X.

Tulsi Gabbard, directrice du Renseignement national

Image: FR171937 AP

L'ancienne députée démocrate d'Hawaï (si, si) est aujourd'hui une trumpiste convaincue qui a rattrapé son retard. En rogne contre son propre parti et le soutien américain à l'Ukraine, Tulsi Gabbard avait présenté sa candidature aux primaires démocrates en 2020, avant de soutenir celle de Joe Biden. La voilà dans les petits papiers de Donald Trump et, surtout, au sommet des agences d'espionnage du pays. Dix-sept au total, dont le FBI et la CIA. Excusez du peu.

«En tant qu’ancienne candidate à l’investiture démocrate pour la présidentielle, elle bénéficie d’un large soutien dans les deux partis – elle est désormais une fière républicaine!» Donald Trump, dans un communiqué, le 13 novembre 2024.

Elon Musk et Vivek Ramaswamy, «département de l'efficacité gouvernementale»

Il fallait bien un tout nouveau département aux deux milliardaires Elon Musk et Vivek Ramaswamy, qui viennent de se greffer à l'équipe gouvernementale mardi soir: le «Département de l'efficacité gouvernementale». Lequel se targue de vouloir «démanteler la bureaucratie gouvernementale», «réduire les réglementations excessives», «diminuer les dépenses inutiles» et «restructurer les agences fédérales».

Le propriétaire du réseau social X avait montré un soutien indéfectible au candidat républicain. Keystone

L'ancien candidat à la Maison-Blanche, Vivek Ramaswamy, a également été un des plus fervents soutiens de Trump. Keystone

Au-delà de ces objectifs, on ne sait pas encore comment fonctionnera ce département flambant neuf, dont Donald Trump a annoncé qu’il «fournirait des conseils et des orientations en dehors du gouvernement».

Pete Hegseth, au secrétariat de la Défense

Getty Images North America

Un peu plus tôt mardi, Trump annonçait avoir choisi Pete Hegseth, coanimateur d'une émission sur Fox News et vétéran d'Irak et d'Afghanistan, pour être son prochain secrétaire à la Défense. Fanboy de Donald Trump depuis son premier mandat, il se voit ainsi récompensé pour sa fidélité en étant projeté à la tête du Pentagone et de 1,3 million de soldats en service actif.

Susie Wiles, cheffe de cabinet

Image: The Washington Post

La directrice de campagne de Trump 2024 a été le tout premier choix annoncé du président tout juste réélu. Stratège redoutable et collaboratrice républicaine de longue date, Susie Wiles sera accessoirement la première femme à occuper le poste de cheffe de cabinet.

Stephen Miller, chef de cabinet adjoint

Keystone

Collaborateur de longue date de Trump, Stephen Miller a déjà œuvré en qualité de conseiller sur la campagne de 2016, puis en tant que conseiller principal à la Maison-Blanche. Il a orchestré certaines des politiques d'immigration controversées de la première administration, notamment celle de «tolérance zéro» quant à la séparation des familles.

Tom Homan, tsar des frontières

Image: CQ-Roll Call, Inc.

Ancien policier et directeur par intérim de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), Tom Homan sera en charge des frontières sud et nord du pays, ainsi que de «toute la sécurité maritime et aérienne» des Etats-Unis. Il lui incombera de mettre en œuvre la promesse de campagne du boss, qui se résume (pour l'instant) à déporter massivement des millions de migrants illégaux.

Elise Stefanik, ambassadrice à l'ONU

Image: CQ-Roll Call, Inc.

Membre du Congrès et fervente supportrice de Trump, elle occupe une position de leader à la Chambre des représentants depuis 2021. Décrite par son futur patron comme «dure et intelligente», elle ne mâche pas ses critiques envers l'ONU, en particulier concernant la position de l'organisation sur Israël.

Lee Zeldin, administrateur de l'EPA

Keystone

Farouche défenseur de Trump au cours de son premier mandat, l'ex-représentant de l'Etat de New York au Congrès occupera le poste d'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement (EPA). Il compte «restaurer la domination des Etats-Unis sur le secteur énergétique», revitaliser «l’industrie automobile pour ramener des emplois américains» et, enfin, faire de son pays le leader mondial de l’intelligence artificielle. Tout un programme.

Mike Waltz, conseiller à la Sécurité nationale

Image: Variety

Ancien officier de la Garde nationale et vétéran de guerre, notamment en Afghanistan, Mike Waltz est représentant à la Chambre depuis 2019. Réputé pour sa position agressive sur la Chine et l'Iran, il assumera son rôle dans le contexte des guerres en cours, en Ukraine et à Gaza.

Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure

Image: CQ-Roll Call, Inc.

La gouverneure du Dakota du Sud, une loyaliste longtemps pressentie pour servir de colistière, a été choisie pour superviser le département de la Sécurité intérieure (DHS), une agence tentaculaire qui gère presque tout - des douanes à la protection des frontières, en passant par l'Agence fédérale de gestion des urgences, jusqu'au Secret Service. L’agence dispose d’un budget de 60 milliards de dollars et de centaines de milliers d’employés.

Marco Rubio, secrétaire d'Etat

Keystone

Marco Rubio sera le nouveau secrétaire d'Etat sous Donald Trump. Véritable «faucon» en matière de politique étrangère, note le New York Times, le sénateur de Floride a adopté une ligne dure à l'égard de la Chine, de l'Iran, du Venezuela et de Cuba en particulier. Il a également réitéré son souhait d'un soutien sans faille des Etats-Unis à Israël.

Mike Huckabee, ambassadeur en Israël

Getty Images North America

En parlant d'Israël, c'est l'ancien gouverneur de l'Arkansas Mike Huckabee qui sera chargé d'y représenter les Etats-Unis. Un pays qu'il connait très bien, puisqu'il organise depuis des années des visites de groupes touristiques payantes sur place - et dont il fait la promotion dans les médias à tendance conservatrice.

John Ratcliffe, directeur de la CIA

Image: CQ-Roll Call, Inc.

Ancien membre du Congrès, le conservateur texan fera son retour en tant que grand patron de la CIA. Par le passé, John Ratcliffe a déjà occupé le poste de directeur du Renseignement national entre 2020 et 2021 pendant le premier mandat de Trump - ce qui lui avait valu à l'époque d'être accusé d'avoir déclassifié des renseignements pour les intérêts de l'ancien président.

Autres postes à repourvoir

De nombreux départements et postes importants sont encore à distribuer, notamment ceux de secrétaire à l'Agriculture, secrétaire au Commerce, secrétaire au Travail, secrétaire à la Santé et aux services sociaux, secrétaire aux Transports, secrétaire à l'Education, secrétaire aux Affaires des anciens combattants, secrétaire au Logement et au développement urbain (HUD) ou encore de secrétaire au Trésor. Et les prétendants se pressent au portillon et même devant les grilles dorées de Mar-a-Lago. Affaire à suivre!