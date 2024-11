Pete Hegseth est un partisan de longue date de Donald Trump. La photo le montre lors d'une visite de la Trump Tower à New York en décembre 2016. Image: keystone

«Putain, mais qui est ce type?» Trump nomme un présentateur TV au Pentagone

Pete Hegseth, 44 ans, devrait prendre la tête du ministère américain de la Défense. L'expérience de ce vétéran est limitée et fait grincer quelques dents au Pentagone. Le Sénat doit encore valider la candidature.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Le jour des élections, Pete Hegseth faisait encore ce qu'il sait faire de mieux. Le présentateur de télévision s'est entretenu avec des électeurs dans un restaurant du Michigan et s'est bien amusé devant la caméra de la chaîne Fox News Channel.

L'homme de 44 ans s'apprête désormais à faire un (sacré) bond en avant dans sa carrière. Il devrait devenir ministre de la Défense dans le nouveau cabinet de Donald Trump, comme l'a annoncé le républicain mardi.

Une nomination qui ne fait pas l'unanimité, et de loin. Politico avait tendu le micro pour prendre la température auprès des personnes concernées.

«Putain, mais qui est ce type?» Un lobbyste

«Hegseth est sans aucun doute le candidat le moins qualifié pour le poste de secrétaire à la Défense dans l'histoire américaine» Un défenseur des vétérans interrogé par Politico.

Et effectivement, c'est un choix surprenant: Pete Hegseth n'a jamais exercé de fonction publique au cours de sa carrière. Il n'est pas non plus familier avec le fonctionnement de la politique à Washington. Le Pentagone est une bureaucratie monstre, avec 3,4 millions d'employés civils et en uniforme et un budget annuel de plus de 841 milliards de dollars. Normalement, le président nomme donc un ministre qui possède une certaine expérience.

Mais Trump ne semble pas s'en soucier. A ses yeux, ce qui parle en faveur de Pete Hegseth, c'est qu'il fait un excellent travail devant la caméra.

«Il semble que l’un des principaux critères utilisés soit la façon dont les gens défendent Donald Trump à la télévision» Eric Edelman, ancien responsable de la politique du Pentagone sous l’administration Bush

Avec sa coiffure soignée et ses nombreux tatouages, Pete Hegseth a l'air d'une machine de combat moderne. En tant que présentateur de l'émission de divertissement «Fox & Friends Weekend» depuis 2017, il aime parler de l'affaiblissement des forces armées et du manque de patriotisme de la jeune génération.

Il se plaint également du fait que les vétérans des forces armées ne sont pas suffisamment reconnus. Le nouveau Secrétaire de la Défense a étudié dans les universités d'élite de Princeton et Harvard et a servi dans la Garde nationale. Il a aussi été stationné en Irak et en Afghanistan.

Auteur d'un best-seller

Pete Hegseth a aussi fait parler de lui dans le milieu littéraire, pondant un best-seller intitulé «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free», publié en juin.

Depuis, Hegseth défend une politique étrangère musclée, sans toutefois s'embarrasser de détails. Il s'est montré critique envers le président russe Vladimir Poutine et a fait l'éloge du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et bien sûr, ces dernières années, l'homme n'a cessé de défendre Donald Trump contre les accusations de ses adversaires politiques.

«Trump accorde la plus grande valeur à la loyauté» Eric Edelman.

Il doit réformer le Pentagone

Trump, un téléspectateur passionné, l'a également remarqué. Dans son communiqué, le futur président a fait l'éloge de son nouveau poulain. Dans son dernier livre, le futur ministre de la Défense montre comment la gauche politique a trahi «nos guerriers». Et comment les forces armées américaines pourraient retrouver leur ancienne force de frappe «et leur excellence».

Pete Hegseth a donc pour mission de réformer le ministère de la Défense et d'annuler les réformes progressistes de Lloyd Austin, le chef du Pentagone de Joe Biden. Trump veut ainsi satisfaire sa base. Tulsi Gabbard, ancienne membre du Congrès démocrate d'Hawaï, a également été évoquée pour le poste au Pentagone. Elle défend des positions isolationnistes.

