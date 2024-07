J.D. Vance appelle les Etats-Unis à «choisir une nouvelle voie»

On a fouillé le patrimoine immobilier de Trump et c'est le foutoir

L'Ohio natal du sénateur est un ancien bastion de l'industrie américaine. «Importer de la main-d'oeuvre étrangère, c'est fini. Nous allons nous battre pour les citoyens américains, leurs emplois et leurs salaires », a-t-il promis.

«Etre au service de Wall Street, c'est fini mesdames et messieurs, nous allons nous engager pour les travailleurs»

«J'avais un ange gardien à mes côtés. C'était une vieille femme qui pouvait à peine marcher, mais elle était dure comme la pierre. Lorsqu'elle est décédée en 2005, nous avons trié toutes ses affaires et nous avons trouvé 19 armes de poing chargées. Elles étaient cachées partout dans sa maison, sous son lit, dans son placard, dans le tiroir à argenterie. Cette vieille femme frêle s'assurait que, où qu'elle soit, elle ait à portée de main tout ce dont elle avait besoin pour protéger sa famille.»

Issu d'un milieu modeste et auteur d'un best-seller décrivant l'Amérique rurale et désindustrialisée des oubliés, il a fait applaudir sa mère, une ancienne toxicomane «abstinente depuis 10 ans». Il a aussi rendu hommage à sa grand-mère décédée, qui l'a élevé.

Plus de «International»

Ce gradé suisse n'aurait pas dû jouer au plus malin avec les CFF

On sait quels véhicules seront les plus flashés par ce nouveau radar en Suisse

Les plus lus

Des manifestations font plusieurs morts au Bangladesh

Des manifestations contre un système de quotas dans la fonction publique ont fait plusieurs victimes mardi au Bangladesh. Des affrontements éclatent depuis plusieurs jours entre étudiants et partisans du gouvernement au pouvoir.

Six personnes ont été tuées mardi - dans des circonstances qui n'ont pas encore été clairement établies - dans la capitale Dacca, à Chittagong (sud-est) et à Rangpur (nord). Des affrontements ont éclaté entre des étudiants exigeant la suppression des quotas et des contre-manifestants soutenant le parti au pouvoir.