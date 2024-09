Les Américains commencent à se rendre aux urnes

Des bureaux de vote ont ouvert vendredi dans trois Etats américains offrant la possibilité de voter physiquement. Keystone

A 45 petits jours de la présidentielle, Kamala Harris s'est rendue vendredi dans l'Etat de Géorgie pour y parler du droit à l'avortement, pendant que son adversaire Donald Trump se trouvait à Miami pour une réunion de levée de fonds fermée à la presse. Dans plusieurs Etats, des électeurs ont pu commencer à voter de façon anticipée.

Plus de «International»

L'issue de la présidentielle reste plus indécise que jamais, Donald Trump et Kamala Harris étant au coude-à-coude dans plusieurs des sept Etats-clés où tout va probablement se jouer. Parmi ces sept terrains de bataille très disputés figure la Géorgie, remportée par Joe Biden en 2020 avec moins de 12 000 voix d'avance sur Donald Trump. Ce dernier est toujours poursuivi par la justice de cet Etat pour les pressions qu'il est accusé d'avoir exercé pour inverser le résultat.

Dans la capitale et plus grande ville de l'Etat, Atlanta, Kamala Harris évoquera le cas d'Amber Thurman, une femme dont la mort a directement résulté des conséquences d'une loi anti-IVG draconienne adoptée en Géorgie, selon une enquête publiée cette semaine par le site d'information ProPublica.

Côté démocrate, l'avortement est considéré comme le thème-clé et le plus porteur sur le plan électoral. Jeudi soir, la vice-présidente a longuement insisté sur ce thème lors d'une interview en ligne par la papesse de la télévision américaine, Oprah Winfrey. Plusieurs vedettes lui ont à cette occasion apporté leur soutien, dont la chanteuse Jennifer Lopez, les actrices Meryl Streep et Julia Roberts ou encore les comédiens Bryan Cranston et Ben Stiller.

Le plateau de talk-show d'Oprah Winfrey était entièrement acquis à la candidate démocrate. Keystone

Le vote anticipé commence

Nouveau signe que la date du scrutin se rapproche, des bureaux de vote ont ouvert vendredi dans trois Etats qui offrent la possibilité de voter physiquement par anticipation.

Les électeurs du comté de Fairfax s'enregistrent avant de voter pour l'élection présidentielle, vendredi. Keystone

Cet aménagement a pour objectif d'améliorer la participation électorale, en permettant de voter aux personnes empêchées de le faire par des circonstances personnelles et de réduire l'affluence le jour de l'élection. Les trois Etats concernés sont la Virginie, le Minnesota et le Dakota du Sud. D'autres suivront ces prochains jours et semaines.

L'élection présidentielle américaine, qui est un scrutin indirect, se déroule avec de multiples modalités proposées aux électeurs, notamment le vote par correspondance, accusé par Donald Trump d'avoir favorisé en 2020 une fraude présumée, dont il n'a jamais pu apporter la preuve.

«C'est bien d'avoir le vote anticipé, afin de proposer aux gens plein d'occasions de voter. J'en suis une grande partisane, afin d'avoir le plus de monde possible qui vote» Madison Granger, candidate à un scrutin local à Arlington, une ville de Virginie limitrophe de Washington, à l'AFP.

Egalement présente vendredi dans un bureau de vote d'Arlington, Michelle Kilkenny, 55 ans, confie être «excitée» par cette entrée en matière électorale. «Je vote pour encourager les gens à voter. Voter tôt, particulièrement le premier jour, aide à la campagne et dope le niveau d'enthousiasme», assure-t-elle. (mbr/ats)