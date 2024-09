Etats-Unis: l'ouragan Hélène a fait au moins 91 morts

Un homme dans sa maison détruite par l'Ouragan à Charlotte, en Caroline du Nord, le 27 septembre. Keystone

Le bilan s'alourdit après le passage de l'ouragan Hélène, aux Etats-Unis

Le bilan humain de l'ouragan Hélène ayant semé la dévastation dans une partie de l'est et du sud-est des Etats-Unis à partir de jeudi s'est alourdi lourdement dimanche à au moins 91 morts, selon les autorités. La recherche de victimes se poursuit.

En Caroline du Nord, l'Etat le plus touché, le bilan de l'ourage Hélène s'élève désormais à 37 morts, contre dix précédemment, dont 30 dans le seul comté de Buncombe. Au moins 25 personnes ont par ailleurs péri en Caroline du Sud, 17 en Géorgie, 11 en Floride et une en Virginie, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales.

Hélène avait touché terre dans le nord-ouest de la Floride jeudi soir en tant qu'ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, soufflant des vents mesurés à 225 km/h. L'ouragan a ensuite progressé vers le nord en perdant en intensité, tout en laissant un paysage de désolation dans son sillage.

«Je suis profondément attristé par les pertes humaines et la dévastation causées par l'ouragan Hélène», a déclaré samedi le président américain Joe Biden, soulignant que «le chemin de la guérison sera long». Dimanche, la Maison Blanche a annoncé qu'il se rendrait dans les zones touchées dans les jours à venir.

Des zones desservies par hélicoptère

Le bilan matériel est également très lourd. «Les infrastructures ont subi d'importants dégâts au niveau des réseaux d'eau, des communications, des routes, des voies de transport et plusieurs maisons ont été détruites», a résumé dimanche sur CBS Deanne Criswell, de l'Agence fédérale des situations d'urgence (AFU), précisant que les recherches de victimes se poursuivent.

En Caroline du Nord, certaines zones demeurent inaccessibles et doivent être desservies par hélicoptère, a indiqué le gouverneur Roy Cooper. Quatre axes nationaux restent par ailleurs coupés entre la Caroline du Nord et le Tennessee en raison de dégâts sur de «nombreux» ponts, a indiqué Kristin White, du département des Transports.

Près de 2,5 millions de foyers sont eux toujours privés d'électricité, d'après le site poweroutage.us, et des milliers de personnes sont prises en charge par la Croix-Rouge, selon cette organisation.

Etat d'urgence fédéral

A l'approche de l'ouragan, qui depuis a été rétrogradé, l'Alabama, la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et le Tennessee avaient déclaré l'état d'urgence fédéral et plus de 800 effectifs de l'Agence fédérale de gestion des catastrophes ont été déployés.

Une alerte inondations reste en vigueur dans certains secteurs de l'ouest de la Caroline du Nord en raison du risque de rupture de barrages, selon le directeur de l'agence météorologique nationale NWS, Ken Graham.

Les équipes de secours s'activent toujours pour rétablir le courant et faire face aux conséquences des inondations massives qui ont détruit maisons, routes et commerces. Mais leurs efforts sont entravés par un terrain accidenté et des voies d'accès barrées.

(sda/ats/afp)