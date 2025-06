Des pompiers pris dans une embuscade aux Etats-Unis: des morts

L'un des plus dangereux criminels a été arrêté en Equateur

Fumer du cannabis en Thaïlande va devenir plus compliqué

La guerre coûte une fortune à Israël et le pays fatigue

«Le renard kurde» et son gang attaquent les cibles de l'Iran en Europe

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

«Plusieurs pompiers héroïques ont été attaqués aujourd'hui alors qu'ils intervenaient sur un incendie dans le nord de l'Idaho», a annoncé sur le réseau social X le gouverneur de l'Etat, Brad Little. Il a dénoncé «une attaque directe odieuse contre nos courageux pompiers».

Des victimes qui aiment leur bourreau: 5 cas de syndrome de Stockholm

Clark Olofsson s’est éteint cette semaine à l’âge 78 ans. Criminel suédois multi-récidiviste, figure des années 70, il laisse derrière lui un concept psychologique devenu universel. Sa mort ravive cette vieille histoire, celle d’un braquage devenu mythique, où les otages se sont mis à défendre leurs ravisseurs. L’occasion de revenir sur cinq cas complètement fous.

Août 1973. Stockholm. Une banque, six jours, et un renversement d’alliances. C’est l’histoire d’un braquage qui tourne à la séance de thérapie collective. Le 23 août 1973, un homme masqué entre dans la Sveriges Kreditbank de Stockholm. Il s’appelle Jan-Erik Olsson. Il est armé d’une mitraillette, tire sur un policier, prend quatre employés en otage et réclame qu’on lui amène… Clark Olofsson, son ancien co-détenu, alors en prison pour tentative de meurtre.