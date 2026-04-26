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En plein chaos, cet homme a choisi de finir son assiette

En plein chaos, cet homme a choisi de finir son assiette Alors qu’un homme armé tentait de s’approcher du White House Correspondents’ Dinner, une vidéo montre un convive imperturbable, poursuivant tra ...
Manger > paniquer.Image: dr

En plein chaos, cet homme a choisi de finir son assiette

Alors qu’un homme armé tentait de s’approcher du White House Correspondents’ Dinner, une vidéo montre un convive imperturbable, poursuivant tranquillement son repas.
26.04.2026, 15:1726.04.2026, 15:17
Margaux Habert
Margaux Habert

Il y a ceux qui se jettent sous les tables, qui courent dans tous les sens en hurlant, qui appellent à l’aide. Et puis il y a celui qui reste tranquille, appliquant un peu trop à la lettre la consigne entendue jadis, «tu sortiras de table quand tu auras fini ton assiette».

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu armé a tenté de forcer un accès à proximité du White House Correspondents’ Dinner, ce grand raout mêlant journalistes, célébrités et figures politiques, dont Donald Trump et son vice-président, JD Vance. A l’intérieur, l’ambiance tourne en quelques secondes. Dans un mouvement de foule, les invités sont priés de se mettre à couvert, puis sont évacués.

Ce qu'on sait du tireur

Autrement dit, le genre de moment où l’on s’attend à ce que tout le monde adopte, au minimum, une posture au moins légèrement inquiète.

Sauf lui.

Vidéo: watson

Coups de feu VS. coups de fourchette

Sur une vidéo déjà largement relayée sur les réseaux sociaux, un homme assis à table, lunettes, costume sombre, semble avoir pris une décision à contre-courant des autres convives. Quoi qu’il se passe, ce dîner ira à son terme. Tandis que certains disparaissent sous les nappes et que la salle commence à se vider, il se penche vers son assiette, plante sa fourchette, et porte calmement une bouchée à sa bouche.

Sans précipitation. Sans même, semble-t-il, la moindre envie de participer à la panique ambiante générale.

La scène, captée en vidéo et diffusée à la télé, est presque irréelle, un soupçon lunaire. Derrière lui, des tables dressées, des verres abandonnés, un décor de gala soudain figé. Et au milieu, cet homme qui continue, imperturbable. Unbothered.

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Son identité circule, sans être confirmée pour l’heure. Mais peu importe qui il est, il y a, dans cette image, un décalage, quelque chose d’un peu absurde, forcément.

Un soupçon de flegme, peut-être. Ou une forme très personnelle de gestion du stress. Ou encore, le refus de laisser un imprévu, même lorsqu’il s’agit d’un homme armé prêt à en découdre, gâcher un dîner. Et, d’une certaine manière, c’est presque admirable.

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