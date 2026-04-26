Manger > paniquer. Image: dr

En plein chaos, cet homme a choisi de finir son assiette

Alors qu’un homme armé tentait de s’approcher du White House Correspondents’ Dinner, une vidéo montre un convive imperturbable, poursuivant tranquillement son repas.

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Il y a ceux qui se jettent sous les tables, qui courent dans tous les sens en hurlant, qui appellent à l’aide. Et puis il y a celui qui reste tranquille, appliquant un peu trop à la lettre la consigne entendue jadis, «tu sortiras de table quand tu auras fini ton assiette».

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu armé a tenté de forcer un accès à proximité du White House Correspondents’ Dinner, ce grand raout mêlant journalistes, célébrités et figures politiques, dont Donald Trump et son vice-président, JD Vance. A l’intérieur, l’ambiance tourne en quelques secondes. Dans un mouvement de foule, les invités sont priés de se mettre à couvert, puis sont évacués.

Autrement dit, le genre de moment où l’on s’attend à ce que tout le monde adopte, au minimum, une posture au moins légèrement inquiète.



Sauf lui.



Vidéo: watson

Coups de feu VS. coups de fourchette

Sur une vidéo déjà largement relayée sur les réseaux sociaux, un homme assis à table, lunettes, costume sombre, semble avoir pris une décision à contre-courant des autres convives. Quoi qu’il se passe, ce dîner ira à son terme. Tandis que certains disparaissent sous les nappes et que la salle commence à se vider, il se penche vers son assiette, plante sa fourchette, et porte calmement une bouchée à sa bouche.

Sans précipitation. Sans même, semble-t-il, la moindre envie de participer à la panique ambiante générale.



La scène, captée en vidéo et diffusée à la télé, est presque irréelle, un soupçon lunaire. Derrière lui, des tables dressées, des verres abandonnés, un décor de gala soudain figé. Et au milieu, cet homme qui continue, imperturbable. Unbothered.

Son identité circule, sans être confirmée pour l’heure. Mais peu importe qui il est, il y a, dans cette image, un décalage, quelque chose d’un peu absurde, forcément.



Un soupçon de flegme, peut-être. Ou une forme très personnelle de gestion du stress. Ou encore, le refus de laisser un imprévu, même lorsqu’il s’agit d’un homme armé prêt à en découdre, gâcher un dîner. Et, d’une certaine manière, c’est presque admirable.