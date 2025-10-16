Zohran Mamdani, Andrew Cuomo et Curtis Sliwa rêvent chacun de gagner la mairie de New York. watson/getty

Ces trois hommes rêvent de conquérir New York

Premier grand face-à-face à New York: les trois candidats à la mairie débattent jeudi soir pour la première fois, dans une confrontation très attendue entre le favori de gauche Zohran Mamdani et l’ex-gouverneur Andrew Cuomo, décidé à faire son retour politique. L’enjeu est de taille.

Raphaël HERMANO, new york / afp

Plus de «International»

Les trois principaux candidats à la mairie de New York s'affrontent jeudi soir lors d'un premier débat télévisé, l'occasion pour le vétéran Andrew Cuomo de tenter de faire vaciller le grand favori des sondages, Zohran Mamdani.

Zohran Mamdani, 33 ans, la surprise de cette élection. Keystone

Vainqueur surprise de la primaire démocrate, l'élu local de 33 ans, représentant de l'aile gauche du mouvement, sera face à l'ex-gouverneur de l'Etat, qui a dû quitter son poste en 2021 suite à des accusations de harcèlement sexuel qui ont donné lieu à des enquêtes mais pas d'inculpation.

Andrew Cuomo, 67 ans, a perdu le scrutin interne mais choisi de concourir malgré tout, en indépendant. Le troisième homme est Curtis Sliwa, républicain de 71 ans, dont les chances de l'emporter sont plus que maigres dans ce bastion démocrate qu'est New York.

Andrew Cuomo, 67 ans, ancien maire de New York. Keystone

Pour espérer gagner alors qu'il est pour le moment distancé de 13 points dans les intentions de vote, Andrew Cuomo va poursuivre sa stratégie: dépeindre son jeune adversaire comme un idéologue d'ultra-gauche incapable d'administrer une ville de 8,5 millions d'habitants.

«Je pense que ses positions sont absurdes. Je pense que son idéologie est ridicule. Je pense que son expérience et ses qualifications sont inexistantes» Andrew Cuomo, la veille du débat

Andrew Cuomo n'a pour l'instant que marginalement bénéficié du retrait de la compétition du maire sortant Eric Adams, très affaibli par des accusations de corruption, qui, sans appeler clairement à voter pour lui, concentre également ses attaques sur Zohran Mamdani.



Curtis Sliwa, 71 ans et troisième candidat à l'élection. Keystone

Positions controversées

Pour conserver son avance, le jeune élu de l'Etat de New York devra pour sa part éviter tout faux pas majeur et continuer de matraquer ce qui fait son succès : un programme aux accents sociaux-démocrates avec la promesse d'une ville plus «abordable», des logements aux loyers encadrés, des bus et des crèches gratuits.

L'ombre de Donald Trump devrait également planer sur les échanges entre les trois hommes, tant le président américain ne cesse de s'impliquer dans la campagne.Mardi, il a encore menacé de couper les fonds fédéraux à la ville en cas de victoire de Zohran Mamdani:

«Je ne serais pas généreux avec un type communiste qui prendrait l'argent pour le jeter par la fenêtre» Donald Trump

Invité mercredi de la chaîne préférée des conservateurs, Fox News, très suivie par le président, l'élu démocrate s'est adressé directement à lui: «Je ne serai pas un maire comme Adams, qui vous appelle pour essayer de voir comment éviter la prison. Je ne serai pas un gouverneur déchu comme Andrew Cuomo, qui vous appelle pour demander comment gagner l'élection».

Ce positionnement très offensif contre le président joue pour une grande part dans le succès de Zohran Mamdani dans une ville qui reste très hostile à Donald Trump - même s'il y a gagné de nombreuses voix lors du dernier scrutin présidentiel par rapport à sa première élection.

Reste que le jeune militant de gauche, socialiste revendiqué, militant pro-palestinien de longue date, est également vulnérable aux attaques sur certaines de ses positions les plus controversées. Comme sur les forces de l'ordre, à propos desquelles il a dû s'excuser pour des déclarations passées appelant à «couper les fonds» de la police, qu'il accusait d'être «raciste».