larges éclaircies20°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Deux enfants tués et 14 blessés dans une église à Minneapolis

Law enforcement officers gather outside the Annunciation Church&#039;s school in response to a reported mass shooting, Wednesday, Aug. 27, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Bruce Kluckhohn) School-Shoot ...
Les forces de l'ordre se rassemblent devant l'école de l'église Annunciation suite à une fusillade à Minneapolis.Keystone

Deux enfants tués et 14 blessés dans une église à Minneapolis

Un tireur a ouvert le feu mercredi dans une église de Minneapolis attenante à une école. Il a tué deux enfants et en a blessé 14 autres parmi les écoliers rassemblés pour une messe, a déclaré la police.
27.08.2025, 19:3227.08.2025, 19:32
Plus de «International»

Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années, était porteur de trois armes à feu et s'est suicidé sur le lieu de l'attaque, a précisé Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis, lors d'une conférence de presse.

Il a ouvert le feu sur des dizaines d'écoliers qui assistaient à une messe pour célébrer leur rentrée scolaire.

«Deux jeunes enfants, de 8 et 10 ans, ont été tués alors qu'ils étaient assis sur les bancs de l'église»

La police a ajouté que 17 personnes avaient été blessés dont 14 enfants. Deux sont dans un état critique, a-t-il également dit. Un médecin de l'hôpital Hennepin Healthcare a précisé avoir pris en charge 11 patients dont deux adultes et neuf enfants. Quatre d'entre eux ont été opérés en urgence.

Trump menace de déployer l'armée dans plusieurs villes

«Je prie pour nos enfants et nos enseignants, dont la première semaine d'école a été entachée par cet acte de violence terrible», avait plus tôt dans la journée écrit sur X le gouverneur de l'Etat du Minnesota, Tim Walz.

Des images en direct ont montré des parents venant chercher leurs enfants et quittant les lieux.

ChatGPT aurait aidé leur fils à se suicider

«Il s'agit d'un acte de violence délibérée contre des enfants innocents et d'autres personnes venues prier. La cruauté et la lâcheté dont il faut faire preuve pour tirer dans une église remplie d'enfants est absolument incompréhensible», a ajouté le chef de la police, précisant qu'une enquête était en cours.

«Nous avons le coeur brisé pour les familles qui ont perdu leurs enfants, pour ces jeunes vies qui luttent pour survivre et pour les habitants qui sont traumatisés par cette attaque insensée.»

Un fléau

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

Donald Trump a déclaré mercredi avoir été «pleinement informé» de la «tragique» attaque.

«La Maison Blanche va continuer à suivre cette terrible situation», a-t-il ajouté sur son réseau Truth Social. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
2
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
Analyse
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
5

Cette journaliste découvre que Taylor Swift s'est fiancée

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Enquête pour violences conjugales: Jean Imbert se met «en retrait»
La star de la gastronomie française Jean Imbert a annoncé mercredi sur Instagram sa mise en «retrait» de ses établissements après l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre pour violences conjugales.
«C'est (...) par respect (pour mes collaborateurs, ndlr), que j'ai pris la décision de me mettre en retrait de mes établissements, le temps que la justice fasse son travail», écrit le gagnant de Top Chef en 2012, qui est notamment derrière les fourneaux du restaurant étoilé du Plaza Athénée à Paris et du Martinez à Cannes.
L’article