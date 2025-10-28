ciel clair11°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Donald Trump renoue avec le nucléaire

Donald Trump renoue avec le nucléaire

Le gouvernement américain va investir au moins 80 milliards de dollars dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires conventionnels. Cela fait suite à un partenariat annoncé avec le groupe américain Westinghouse Electric Company.
28.10.2025, 17:4228.10.2025, 17:42

C'est une nouvelle étape majeure du rebond du nucléaire aux Etats-Unis, en partie initié par les géants du secteur technologique aux besoins croissants en électricité pour alimenter leurs centres de données (data centers), notamment pour l'intelligence artificielle (IA).

Au moins 80 millions de dollars seront investis dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires conventionnels, faisant ainsi suite à un partenariat annoncé avec le groupe américain Westinghouse Electric Company.

Trump frappe fort l'économie suisse: «La chute est massive»

L'accord constitue le prolongement d'un décret pris fin mai par Donald Trump et intitulé «redynamiser le parc nucléaire industriel», dans lequel le président américain fixait l'objectif de dix réacteurs conventionnels en chantier d'ici 2030.

Le ministre du Commerce, Howard Lutnick, cité dans le communiqué, déclare:

«Ce partenariat incarne la vision du président Trump, à savoir retrouver notre souveraineté énergétique, créer des emplois bien rémunérés et placer les Etats-Unis aux avant-postes de la renaissance du nucléaire.»

Une première depuis 2009

Les Etats-Unis n'ont plus mis en chantier de nouvelle centrale nucléaire depuis 2009 et avaient, durant plus d'une décennie, délaissé cette source d'énergie, du fait notamment de son image dégradée auprès du grand public.

Elle pourrait sauver les exportations suisses de la colère de Trump

Cette impopularité était, en grande partie, due à une série d'accidents, à Three Mile Island (1979), Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011). Le nucléaire avait aussi la réputation d'être propice aux dérapages sur le plan financier et du calendrier de réalisation.

Les deux derniers réacteurs mis en service aux Etats-Unis ont ainsi coûté plus de 30 milliards de dollars, soit plus du double des 14 milliards projetés au départ. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné un bouleversement des équilibres du marché de l'énergie, qui a incité les Etats à diversifier leurs approvisionnements.

A cela s'est ajoutée l'accélération de la consommation d'électricité aux Etats-Unis sous l'effet de la montée en puissance des centres de données avec la révolution de l'informatique à distance (cloud) et de l'IA. Fin juin, la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a annoncé avoir initié le projet d'une nouvelle centrale, quatre ans seulement après la fermeture du site d'Indian Point, jugée trop proche de New York.

Partage des bénéfices entre l'Etat et les privés

Depuis le grave incident du site de Three Mile Island (Pennsylvanie), qui a failli provoquer, en mars 1979, la rupture de la cuve d'un réacteur et la contamination radioactive de toute une région, un seul permis a été délivré aux Etats-Unis. Il concernait les unités 3 et 4 du site Vogtle, situé près de Waynesboro (Géorgie). L'unité 3 a été mise en service en juillet 2023 et l'unité 4 en avril 2024.

Westinghouse Electric Company est une émanation de l'énergéticien historique Westinghouse Electric Corporation, fondée en 1886 à Pittsburgh (nord-est). L'entreprise a déposé le bilan en 2017 avant d'être rachetée en 2018 par la société d'investissement Brookfield Corporation, qui en est l'actionnaire majoritaire tandis que le géant canadien de l'uranium Cameco possède une participation minoritaire.

L'accord passé entre le gouvernement américain et Westinghouse inclut un mécanisme de partage des bénéfices entre les partenaires privés et l'Etat. Selon un porte-parole de Brookfield, une fois construites, les centrales ne devraient pas être propriété de l'Etat mais de promoteurs ou de compagnies d'électricité. «Il n'y a pas encore d'information sur les sites potentiels (d'installation des réacteurs) à ce stade», a indiqué le porte-parole de Brookfield.

La guerre des consoles est terminée (et Trump est content)

Outre les nouveaux réacteurs, les nouveaux besoins en électricité ont incité opérateurs et groupes technologiques à relancer des centrales existantes. Google a dévoilé lundi un accord avec l'énergéticien américain NextEra Energy qui débouchera sur la remise en service, début 2029, de la centrale nucléaire Duane Arnold, dans l'Iowa.

C'est le troisième projet de réouverture de centrale dévoilé récemment, après ceux concernant les sites de Palisades (Michigan) en 2023 et Three Mile Island (Pennsylvanie) en 2024. (ag/ats)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
1
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
de dita muller
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
de Fred Valet
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
7
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
5
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
2
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
de Marine Brunner
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
4
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
de dita muller
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
1
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de dita muller
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Donald Trump triche-t-il au golf ?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
3
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
Une opération antidrogue fait plusieurs morts au Brésil
Scènes de guerre mardi à Rio de Janeiro: une vaste opération policière contre l'un des principaux gangs de narcotrafiquants du Brésil s'est soldée par la mort d'au moins 18 suspects et de plusieurs policiers.
Les opérations policières musclées sont, malgré leur efficacité contestée, fréquentes à Rio, principale pôle touristique du Brésil. Elles visent notamment les favelas, quartiers pauvres et densément peuplés vivant souvent sous le joug de trafiquants de drogue.
L’article