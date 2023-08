Le mystère sur la mort «suspecte» du cuistot d'Obama enfin levé

Tafari Campbell, sa femme Sherise, et l'ex-président Barack Obama. Le cuistot de la famille présidentielle a connu une fin tragique le 23 juillet dernier.

Tafari Campbell, sa femme Sherise, et l'ex-président Barack Obama. Le cuistot de la famille présidentielle a connu une fin tragique le 23 juillet dernier. montage: watson

Le cadavre de Tafari Campbell, 45 ans, accessoirement chef de cuisine privé de la famille Obama, avait été retrouvé cet été, après une balade en paddle qui a viré au drame.

Sa noyade avait suscité les théories du complot les plus frappadingues au sein de l'extrême droite américaine: mardi, les autorités américaines ont livré les conclusions de leur enquête sur le décès tragique de Tafari Campbell, dont le corps a été retrouvé le mois dernier, dans les eaux saumâtres du lac Edgartown Great Pond.

Souvenez-vous: le 23 juillet dernier, alors qu'il rend visite à Barack et Michelle Obama dans leur villa cossue de l'île Martha's Vineyard, dans le Massachusetts, l'ex-chef de la Maison-Blanche, grand sportif à ses heures perdues, profite de la tiédeur estivale pour une petite sortie en paddle. Sa disparition est signalée peu avant 20 heures.

Le corps de Tafari Campbell ne sera retrouvé que le lendemain matin, gisant à plus de deux mètres sous la surface.

Ce mardi, un porte-parole de la police d'Etat, Timothy McGuirk a délivré les résultats de l'autopsie: selon les conclusions du médecin légiste en chef, la mort de Tafari Campbell n'est rien de plus qu'une «noyade accidentelle».

Cuistot à la Maison-Blanche entre 2007 et 2016, le cuisinier prometteur avait rejoint la brigade privée de la famille Obama à leur demande, à la fin du mandat présidentiel de Barack. Le couple ne se trouvait pas à leur domicile, au moment du drame, mais «ailleurs sur l'île», selon des documents judiciaires.

Les circonstances de l'accident sont désormais plus claires. Ce 23 juillet 2023, Tafari Campbell se tient sur sa planche lorsqu'il perd l'équilibre. Selon la témoin qui a alerté les secours, une femme à l'identité inconnue, le quadragénaire a du mal à se maintenir à la surface. Il ne porte alors ni gilet de sauvetage ni attache pour se maintenir sur sa planche. Pourtant bon nageur, le paddler sombre dans les profondeurs.

Selon des archives publiques consultées par le Boston Globe, un nageur aurait alors tenté de le retrouver. Sans succès. Quelques minutes plus tard, un appel du 911 retentit au centre régional de communications d'urgence du comté de Dukes. Une intervention d'urgence de recherche et de sauvetage est immédiatement lancée. Il est environ 19h45 lorsque les autorités se présentent pour la première fois au domicile des Obama.