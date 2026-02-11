averses modérées
Un ministre américain reconnaît un déjeuner sur l'île d'Epstein

US Trade Minister Howard Lutnick walks down the stairs after a meeting during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber ...
Le nom de Lutnick apparaît dans «une dizaine de mails», estime-t-il.Keystone

Un ministre américain reconnaît un déjeuner sur l'île d'Epstein

Des élus de tous bords réclament sa démission depuis que son nom est apparu dans les dossiers Epstein. Howard Lutnick, ministre américain du Commerce, a finalement avoué avoir déjeuné avec le pédocriminel sur son île privée.
Le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick, a reconnu mardi avoir déjeuné en 2012 avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein sur son île privée après avoir soutenu qu'il avait coupé les liens bien avant. Donald Trump lui conserve tout son soutien, selon la Maison-Blanche.

Des élus de tous bords réclament la démission du ministre depuis que des documents du dossier Epstein publiés le 30 janvier contredisent ses affirmations selon lesquelles il aurait rompu tout contact avec le financier voici deux décennies.

Parmi les plus de trois millions de documents liés au criminel sexuel rendus publics par le ministère de la Justice, figure un projet de Howard Lutnick de se rendre sur Little Saint James, l'île privée de Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019 en attendant d'être jugé pour trafic sexuel de mineurs.

«J'ai déjeuné avec lui sur l'île, alors que je passais des vacances en famille sur un bateau. Ma femme était avec moi, ainsi que mes quatre enfants et leurs nounous», a-t-il reconnu devant le Sénat américain, ajoutant que la visite avait duré une heure.

«Un membre très important de l'équipe»

Malgré ces déclarations, le président américain «soutient totalement» son ministre, a assuré mardi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, assurant qu'il «restait un membre très important de l'équipe» gouvernementale.

Plusieurs personnalités se sont retrouvées sous le feu des projecteurs pour s'être rendues sur «Epstein Island», dans les îles Vierges américaines, où des procureurs accusent Jeffrey Epstein d'avoir fait venir des mineures à des fins de trafic sexuel.

Un autre document fait état d'un déjeuner entre les deux hommes à New York en 2011, que Howard Lutnick a démenti.

«Comme tout le monde, j'ai cherché mon nom dans les millions de documents publiés», a-t-il dit, ajoutant que son nom apparaissait dans «une dizaine de mails» tout au plus.

Onde de choc

«J'ai à peine vu cette personne en l'espace de 14 ans», a-t-il insisté, faisant référence à une période débutant en 2005. A l'époque, selon Howard Lutnick, les deux financiers avaient emménagé dans le même quartier de New York.

Cela n'empêche pas des élus républicains comme démocrates d'exiger sa démission.

Le démocrate Robert Garcia a accusé le ministre d'avoir «menti au sujet de sa relation avec Epstein». «Il a déclaré n'avoir eu aucune interaction avec Epstein après 2005, mais nous savons désormais qu'ils faisaient des affaires ensemble», a-t-il lancé, après la publication de documents révélant que les deux hommes avaient autrefois été co-investisseurs dans une entreprise.

L'élu républicain Thomas Massie a lui jugé dimanche que le secrétaire au Commerce «devait faciliter la vie du président et simplement démissionner».

«M. Lutnick ne devrait pas être en charge de notre département du Commerce, il doit démissionner immédiatement», a renchéri lundi le sénateur démocrate Adam Schiff.

Si la simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose pas d'acte répréhensible a priori, de nombreuses personnalités subissent l'onde de choc de ces révélations, aux Etats-Unis comme au-delà. (ats)

