C'est la première prise de parole publique de William et Kate sur l'affaire Epstein. Keystone

Affaire Epstein: William et Kate brisent le silence

Le couple princier a publié un communiqué suite aux nouvelles révélations liant le prince déchu Andrew au criminel sexuel américain. Tous deux se disent «profondément préoccupés».

Le prince héritier William et son épouse, la princesse Kate, sont «profondément préoccupés» par les dernières révélations liées à l'affaire Epstein concernant le prince déchu Andrew, a indiqué lundi un porte-parole du palais de Kensington.

«Je peux confirmer que le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent», a indiqué ce porte-parole dans un communiqué. Il a ajouté que «leurs pensées restent tournées vers les victimes» du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en 2019.

Cette première prise de parole publique sur cette affaire de la part du couple intervient alors que le prince William, 43 ans, entame une visite officielle de trois jours en Arabie Saoudite. La monarchie britannique est confrontée à de nouvelles révélations embarrassantes sur les liens entre Jeffrey Epstein et Andrew, frère du roi Charles III et oncle de William.

La pression sur Andrew s'est intensifiée, avec la diffusion de photos le montrant agenouillé et penché au-dessus d'une femme allongée, ainsi que des courriels invitant Epstein à Buckingham pour des discussions en «privé».

Nouvelle photo d'Andrew dans l'affaire Epstein Keystone

Ses titres royaux retirés

Selon des courriels issus des documents diffusés par le ministère américain de la Justice et rendus publics depuis une semaine, Andrew pourrait avoir transmis au financier américain des documents confidentiels liés à son rôle de représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce et l'investissement, poste qu'il a quitté en 2011.

Dans un message du 30 novembre 2010, Andrew Mountbatten-Windsor, alors duc d'York et dont l'adresse mail apparaît comme «The Duke», transmet à Epstein, cinq minutes après les avoir reçus de son assistant de l'époque, des rapports concernant des visites au Vietnam, à Hong Kong, à Shenzen (Chine), et à Singapour. Ce courriel a été envoyé après la condamnation de Jeffrey Epstein en 2008 à une peine aménagée 13 mois de prison pour avoir recouru aux services de prostituées mineures.

En octobre, après un précédent lot de révélations embarrassantes liées au pédocriminel américain, le monarque avait pris la décision historique de retirer à Andrew ses titres royaux. Il avait sommé son frère cadet de quitter le manoir de Royal Lodge à Windsor où il résidait depuis plus de vingt ans – moyennant un loyer dérisoire – avec son ex-femme, Sarah Ferguson.

Andrew Mountbatten-Windsor a quitté le 2 février son manoir pour s'installer dans le Norfolk, où se trouve le domaine de Sandringham, propriété privée du roi. (jzs/ats)