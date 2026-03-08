Cuba dénonce un sommet néocolonial organisé par Trump

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a qualifié de «néocolonial» le sommet «Bouclier des Amériques» organisé en Floride par Donald Trump, accusant Washington d’encourager l’usage de la force militaire dans la région.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel. Keystone

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a qualifié de «néocolonial» le sommet convoqué samedi en Floride par son homologue américain Donald Trump. Le milliardaire républicain avait assuré à cette occasion que l'île communiste «vivait ses dernières heures» et qu'il allait «s'en occuper».

«Le petit sommet réactionnaire et néocolonial de Floride, convoqué par les Etats-Unis avec la participation de gouvernements de droite [d'Amérique latine, ndlr], engage ceux-ci à accepter l'usage létal de la force militaire américaine pour résoudre des problèmes internes, ainsi que pour assurer l'ordre et la tranquillité de leur pays.»

Le sommet, baptisé «Bouclier des Amériques», a réuni à Miami douze dirigeants proches de Washington pour discuter de la lutte contre les cartels de drogue sur le continent américain. Trump a affirmé que Cuba, soumise à un blocus pétrolier de facto par les Etats-Unis, «vivait ses derniers instants».

Pas de négociations

Il a également réaffirmé que le gouvernemt communiste de l'île était en «négociation» avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, et lui-même, sans donner plus de détails. La Havane a démenti cette information à plusieurs reprises.

Le sommet «est une atteinte à la proclamation de l'Amérique latine et des Caraïbes comme zone de paix», un texte signé à La Havane en 2014, «une attaque contre les aspirations à l'intégration régionale et une manifestation de la volonté de se subordonner aux intérêts du puissant voisin du Nord sous les préceptes de la doctrine Monroe», a ajouté Diaz-Canel.

Les relations entre les deux pays se sont tendues après l'attaque des Etats-Unis contre le Venezuela le 3 janvier et les menaces répétées de Donald Trump, qui a exhorté le gouvernement cubain à «conclure un accord» avant qu'il ne soit trop tard.

Donald Trump ne cache pas son désir de voir un changement de régime à Cuba et applique une politique de pression maximale, invoquant la «menace exceptionnelle» que représenterait pour sa sécurité nationale des Etats-Unis l'île, située à seulement 150 kilomètres des côtes de la Floride, en raison de ses relations avec la Russie, la Chine et l'Iran. (sda/ats/afp)