Melinda French Gates a été mariée à Bill Gates de 1994 à 2021. Image: keystone

«Une période très douloureuse»: l'ex-femme de Bill Gates balance

Après la publication de nouveaux documents de l'affaire Jeffrey Epstein, Melinda French Gates a pris la parole pour la première fois. Elle évoque des souvenirs accablants et lance un appel à son ex-mari.

Anna-Lena Janzen / t-online

Plus de «International»

Un article de

De nombreuses personnalités apparaissent dans les images et les échanges de messages issus des archives de Jeffrey Epstein. Parmi les éléments les plus explosifs figurent des informations concernant Bill Gates, le fondateur de Microsoft.

Dans les derniers documents, l'homme de 70 ans apparaît dans deux emails que Epstein aurait envoyés en 2013. Epstein y mentionne avoir procuré des médicaments à Gates «pour gérer les conséquences de rapports sexuels avec des jeunes filles russes». Il indique également que Gates aurait essayé de passer ces médicaments discrètement à son épouse de l'époque, Melinda French Gates.

Une prise de parole très attendue

Melinda French Gates s'est exprimée publiquement pour la première fois. Mardi, la femme de 60 ans a déclaré dans un podcast de la station de radio américaine NPR que son ex-mari allait devoir se prononcer sur les accusations qui découlent des documents récemment publiés.

A cette occasion, elle a expliqué qu’il lui était personnellement difficile de voir les détails de l'affaire exposés au public, car cela lui rappellerait «des périodes très, très douloureuses de mon mariage». Elle explique que les gros titres de la presse concernant les e-mails d’Epstein l’ont remplie d’«une immense tristesse».

Melinda French Gates a également insisté sur le fait que les questions qui restaient en suspens concernant le scandale Epstein ne lui étaient pas destinées:

«Quelles que soient ces questions, et je ne peux pas prétendre connaître tous les détails, elles doivent être posées aux personnes concernées et à mon ex-mari. Ce sont eux qui doivent en assumer la responsabilité, pas moi.»

Elle a ajouté qu’elle avait dû mettre fin à son mariage et se retirer de la Bill & Melinda Gates Foundation. «J’ai choisi de m’en détacher et de passer à autre chose», a-t-elle affirmé avant de conclure:

«Je suis tellement heureuse d’être loin de toute cette saleté»

Bill et Melinda Gates ont été mariés pendant 27 ans. Avec la Fondation Bill & Melinda Gates, l'une des plus grandes organisations caritatives privées au monde, qu'ils ont cofondée en 2000, ils ont longtemps été considérés comme un couple philanthropique emblématique.

En mai 2021, ils ont finalement annoncé leur divorce. Bien que Melinda French Gates ait gardé privé l'essentiel des détails de leur séparation, elle a écrira plus tard dans ses mémoires que «Bill a publiquement admis ne pas m'avoir toujours été fidèle».

Selon elle, les liens de Bill Gates avec Jeffrey Epstein ont joué un rôle dans leur rupture.

Bill Gates est soupçonné d'avoir nourri d'étroits liens avec le criminel Jeffrey Epstein. Image: keystone

De nombreuses personnes impliquées

Le criminel sexuel Epstein est décédé en 2019 dans sa cellule de prison, avant de pouvoir être jugé à nouveau pour l'exploitation sexuelle de mineurs. Bill Gates fait partie des nombreuses personnalités influentes mentionnées dans les quelque trois millions de pages de communications privées récemment publiées provenant des archives d'Epstein.

Les documents rendus publics par le ministère de la Justice des Etats-Unis illustrent l'étendue des relations d'Epstein avec de nombreuses personnes puissantes.

Il est important de souligner que la simple mention ou image d'une personne dans les documents d'Epstein ne constitue pas une preuve de comportement criminel. Beaucoup des personnes déjà identifiées nient toute implication dans les activités criminelles d'Epstein.

Plusieurs célébrités ont aussi affirmé ne pas avoir eu connaissance des crimes d'Epstein, bien qu'il ait été condamné en 2008 pour avoir organisé un réseau de prostitution impliquant des mineures. Beaucoup d'échanges écrits récemment révélés proviennent de la période après cette condamnation.

L'espoir d'une justice

Dans le podcast, Melinda French Gates a également attiré l'attention sur les victimes d'Epstein. Elle a évoqué la responsabilité sociétale. «Je pense que nous, en tant que société, sommes confrontés à un règlement de comptes», a-t-elle déclaré.

Aucune fille ne devrait jamais se retrouver dans une telle situation, explique-t-elle. Elle ajoute qu'en faisant face à sa propre tristesse, elle se tournait vers ces jeunes victimes, se demandant: «Mon Dieu, comment cela a-t-il pu leur arriver?» Elle précise avoir trouvé un moyen de continuer à vivre:

«J’ai pu continuer ma vie, et j’espère que ces femmes aujourd'hui adultes obtiendront justice.»

Bill Gates lui-même ne s’est pas encore exprimé publiquement sur les accusations dont il fait l'objet. Un porte-parole de l’entrepreneur les a rejetées dans une déclaration faite à NPR. Selon lui, les allégations sont «absolument absurdes et totalement fausses». Les documents ne reflétaient que la frustration d’Epstein de ne pas avoir eu de relation continue avec Gates, ainsi que «les moyens qu’il a utilisés pour manipuler et diffamer».

Ce n’est que la semaine dernière que Gates a été aperçu souriant aux côtés de sa nouvelle compagne, Paula Hurd, dans les tribunes VIP de l'Australian Open à Melbourne, en Australie.