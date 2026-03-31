Donald Trump et les Etats-Unis montrent des faiblesses dans la guerre contre l'Iran, et cela n'aura pas échappé à Xi Jinping. Image: keystone

Ces faiblesses de Trump sont scrutées par la Chine

Les Etats-Unis et la Chine sont-ils à la veille d'un conflit armé? Pékin se préparerait déjà à cette éventualité, notamment en tirant les leçons de la guerre au Moyen-Orient.

Nilofar Breuer / t-online

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La Chine observe attentivement la guerre au Moyen-Orient. Dès la mi-mars, des sources occidentales ont confié au média américain Bloomberg que l'armée de Pékin analysait en détail la guerre déclenchée par le président américain Donald Trump, apparemment dans le but d'en tirer des enseignements sur les capacités militaires des Etats-Unis, qui pourraient s'avérer utiles lors d'un futur conflit.

Il s'agit concrètement d'éventuelles opérations militaires autour de Taïwan. Car la situation sur l'île, gouvernée démocratiquement depuis des décennies et considérée par Pékin comme son propre territoire, est pour le moins tendue. Le chef d'Etat chinois Xi Jinping a en effet indiqué à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas reporter indéfiniment son plan de réunification, et qu'il pourrait, si nécessaire, recourir à la force.

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Récemment, la Chine a accentué la pression militaire sur Taïwan par d'importantes manœuvres navales et aériennes, tandis que les Etats-Unis garantissent à l'île un contrat d'armement de plusieurs milliards. Un accord d'une valeur de neuf milliards de dollars est notamment sur le point d'être conclu, comprenant notamment des missiles antichars, des obusiers et le système d'artillerie Himars. Les Etats-Unis sont le principal fournisseur d'armes de l'île, ce qui exacerbe les tensions entre Pékin et Washington.

Alors, quels enseignements la Chine tire-t-elle de la guerre au Proche-Orient? Tour d'horizon:

Les bases américaines sont vulnérables

Pékin constate d'abord que l'armée de l'air américaine est bel et bien vulnérable. C'est ce que rapporte le portail Military Affairs, en s'appuyant sur une attaque en Arabie Saoudite. Selon des informations parues dans les médias, la base du Prince Sultan, également utilisée par l'armée américaine, aurait été touchée par l'Iran lors d'un bombardement. Des avions ravitailleurs américains auraient été endommagés et douze membres des forces américaines blessés.

En cas d'escalade entre la Chine et les Etats-Unis, Pékin pourrait donc s'appuyer sur les failles déjà mises au jour dans la guerre contre l'Iran et les prendre pour cible afin d'affaiblir les capacités militaires de l'adversaire. Chaque équipement militaire moderne détruit dans un affrontement serait difficile et coûteux à remplacer.

De plus, les bases américaines sont particulièrement vulnérables parce qu'elles ont déjà tiré de nombreux missiles de défense aérienne, ce qui alimente un second enseignement:

Les stocks de munitions s'amenuisent

Selon les vœux de Trump, les Etats-Unis devraient remporter la guerre contre l'Iran le plus rapidement possible. Il s'agit notamment d'éviter une pénurie de munitions.

Un article du Washington Post, citant des sources anonymes, laisse entendre que cette pénurie est imminente. Selon ce rapport, le Pentagone étudie actuellement la possibilité de réorienter vers le Moyen-Orient des armements initialement destinés à l'Ukraine, la guerre contre l'Iran épuisant certains des stocks de munitions les plus importants de l'armée américaine.

Parmi ceux-ci figurent notamment les missiles de défense aérienne Patriot ou les missiles de croisière Tomahawk.

De manière générale, la sortie des Etats-Unis d'un conflit au Moyen-Orient avec des stocks de munitions réduits représente un avantage stratégique pour la Chine. La supériorité du pays en cas de conflit dans l'Indopacifique est en outre renforcée par le fait que les Etats-Unis ont déjà déplacé leurs ressources militaires de l'Extrême-Orient vers le Proche-Orient.

Force est de constater qu'une guerre d'usure en Iran accroîtrait la vulnérabilité des Etats-Unis si un conflit autour de Taïwan devait éclater, à la grande satisfaction de la Chine.

Les drones iraniens comme modèle

La Chine pourrait également s'inspirer des méthodes militaires de Téhéran. Le régime iranien utilise notamment des drones kamikazes bon marché de type Shahed, dont la neutralisation coûte des millions aux Etats-Unis.

Jusqu'à présent, les Etats-Unis continuent de miser sur des systèmes Patriot onéreux. Le coût d'un seul missile de défense aérienne est estimé à bien plus d'un million de dollars. Si la Chine devait à son tour déployer des drones aériens et maritimes bon marché, la défense aérienne des Etats-Unis, en l'état actuel des choses, placerait le pays en grande difficulté financière.

Reste à voir si la situation autour de Taïwan va s'aggraver. Par ailleurs, une visite du président américain à Pékin est encore attendue. Trump devrait en effet se rendre en Chine à la mi-mai. Sa rencontre avec Xi avait été reportée depuis début avril en raison des frappes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.