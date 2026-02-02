en partie ensoleillé
Grammy Awards, affaire Epstein: Trump dézingue Trevor Noah

epa11871623 South African comedian and host Trevor Noah speaks during the 67th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 02 February 2025. EPA/CAROLINE BREHMAN
Trevor Noah a taclé Donald Trump sur l'affaire Epstein lors des Grammy AwardsKeystone

Trump dézingue l'animateur des Grammy Awards

En présentant la cérémonie dimanche, l'humoriste Trevor Noah a taclé le président américain au sujet de l'affaire Epstein. Ce dernier le menace désormais de poursuites.
02.02.2026, 08:3602.02.2026, 08:36

Le président américain Donald Trump a menacé lundi de poursuites judiciaires l'humoriste Trevor Noah, animateur de la 68e édition des Grammy Awards, où sa politique migratoire a été étrillée, en raison d'une allusion qu'il a faite à l'affaire Epstein.

L'animateur Trevor Noah «a déclaré, À TORT à mon sujet, que Donald Trump et Bill Clinton avaient passé du temps sur l’île d’Epstein. FAUX !!!»", a écrit le président sur son réseau Truth Social à peine la cérémonie terminée à Los Angeles.

«Je ne peux pas parler pour Bill, mais je ne suis jamais allé sur l’île d'Epstein, ni même quelque part à proximité, et jusqu'à cette fausse et diffamatoire déclaration de ce soir, personne ne m’a jamais accusé d’y avoir été, même pas les médias qui diffusent de fausses affirmations»
Donald Trump

«Noah, ce parfait raté, ferait mieux de se renseigner correctement, et vite. Il semble que je vais envoyer mes avocats poursuivre ce pauvre maître de cérémonie pathétique, sans talent et complètement idiot, et le poursuivre pour beaucoup d'argent», a-t-il menacé.

«Prépare-toi Noah, je vais bien m’amuser avec toi !»
Donald Trump

«Une nouvelle île pour traîner avec Bill Clinton»

Après la victoire de Billie Eilish au Grammy de la chanson de l'année pour son titre Wildflower, Trevor Noah a évoqué Trump et Epstein.

«Félicitations, Billie Eilish. Waouh! C'est le genre de Grammy que tous les artistes convoitent, presque autant que Trump convoite le Groenland. Ce qui est logique, car depuis la disparition d'Epstein, il lui faut une nouvelle île pour traîner avec Bill Clinton», a dit l'animateur. (jzs/afp)

