La couronne d'Eugénie pourra être restaurée à l'identique

La couronne a subi «un écrasement et s'en est trouvée très sensiblement déformée».Image: Musée du Louvre

Les cambrioleurs l'avaient laissé tomber dans leur fuite: la couronne de l'impératrice Eugénie, endommagée le 19 octobre dernier, a conservé sa quasi-intégrité.
04.02.2026, 21:0504.02.2026, 21:05

La couronne de l'impératrice Eugénie, endommagée lors du cambriolage du Louvre survenu le 19 octobre, va pouvoir être restaurée à l'identique «sans recours à la reconstitution ou la restitution», a annoncé mercredi le musée dans un communiqué.

La couronne, que les cambrioleurs ont laissé tomber dans leur fuite, a subi «un écrasement et s'en est trouvée très sensiblement déformée», a indiqué l'institution, ajoutant que le joyau a toutefois «conservé sa quasi-intégrité, permettant sa restauration complète».

Les bijoux volés au Louvre toujours perdus dans la nature

Le 22 octobre, la présidente du Louvre Laurence des Cars avait affirmé devant la commission de la culture du Sénat «qu'une restauration (était) délicate mais possible».

La couronne a été endommagée lors de son extraction de la vitre où elle était exposée par une «fente relativement étroite ménagée par la disqueuse» des malfaiteurs, a précisé le musée. Elle avait été retrouvée au pied de la galerie d'Apollon où a eu lieu le vol.

Selon le Louvre, tous ses éléments sont encore présents, à l'exception d'un aigle d'or sur les huit qui l'ornent. En outre, elle a conservé les 56 émeraudes qui la composent et n'a perdu qu'une dizaine de diamants, de très petites tailles, sur 1354. Pour assurer sa restauration, un restaurateur agréé va être désigné «à la suite d'une mise en concurrence», a annoncé le musée.

Joyaux toujours dans la nature

«Au vu du caractère à la fois symbolique mais aussi inédit d'une telle restauration, et de la spécificité remarquable de l'objet à restaurer», un comité d'experts a été désigné pour conseiller et superviser les travaux de restauration.

On sait enfin qui est le mystérieux «détective» du Louvre

Ce conseil sera présidé par Mme des Cars et composé de six personnalités, assistées d'«un ou une représentante des cinq maisons historiques de la joaillerie française», à savoir les maisons Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron et Van Cleef & Arpels.

La couronne de l'impératrice a été commandée par Napoléon III en vue de l'exposition universelle de 1855. Elle a été acquise par le Louvre en 1988 et est l'une des rares couronnes de souveraine conservée en France.

Huit joyaux du XIXe siècle dérobés lors de ce spectaculaire cambriolage au retentissement mondial sont toujours dans la nature. Le butin, dont le diadème serti de quelque 2000 diamants de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, est estimé à 88 millions d'euros. (ats)

