Le projet concerne la prison de Ketziot. Image: Anadolu

Israël a une mission très particulière pour ces crocodiles

Le reclassement des crocodiles du Nil pourrait permettre de les utiliser pour protéger des zones de haute sécurité. Mais la loi ne le permet pas forcément.

Tobias Schibilla / t-online

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La ministre israélienne de l'Environnement, Idit Silman, vient de modifier le statut juridique des crocodiles du Nil. Cette démarche a ouvert la voie à l'utilisation de ces reptiles dans les prisons du pays.

SelonYnet et le Jerusalem Post, Idit Silman a en effet déclaré le crocodile du Nil était désormais un «animal sauvage d'élevage». Cette nouvelle classification devrait permettre aux autorités d'obtenir une autorisation pour détenir et utiliser ces animaux dans un but bien particulier.

D'autres espèces de crocodiles avaient déjà obtenu ce statut d'animal sauvage d'élevage, mais dans le but de faire commerce de leur peau. Dans ce cas concret, il s'agirait de peupler de reptiles les fossés remplis d'eau qui entourent une prison de haute sécurité dans lesquelles sont détenus des prisonniers palestiniens.

De bons «gardiens de prison»

A l'origine, cette initiative est le fait du ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir. Ce membre de l'extrême droite a proposé l'idée pour la première fois en décembre 2025, lors d'une réunion avec le chef des services pénitentiaires, rapporte le Times of Israel.

L'objectif était, dans un premier temps, la prison de Ketziot, un grand établissement de haute sécurité situé dans le désert du Néguev, dans le sud du pays.

Cette prison accueille notamment des prisonniers palestiniens jugés dangereux ou arrêtés durant les frappes à Gaza. Dès le mois de janvier, des représentants de l'administration pénitentiaire s'étaient rendus dans un élevage de crocodiles du nord d'Israël afin de voir s'il était possible de s'en procurer.

La mise en œuvre du projet reste incertaine à ce stade. Le conseiller juridique du ministère de l'Environnement ainsi que l'autorité israélienne de la nature et des parcs ont tous deux mis en garde la ministre avant cette décision.

D'après cette dernière, ce type d'animaux sauvages ne peut être détenu qu'à des fins éducatives, scientifiques ou de sensibilisation. La question devrait être réexaminée prochainement lors d'une séance plénière de l'organisme.

La décision d'Idit Silman est par ailleurs jugée contestable sur le plan de la loi. Le conseiller juridique du ministère a averti que la ministre n'avait pas le pouvoir de préparer seule une telle mesure.

Une idée venue des USA

Aussi, il y a des préoccupations d'ordre pratique. Par le passé, l'élevage de crocodiles en Israël a provoqué de nombreux problèmes. Des animaux se sont notamment échappés de leurs enclos ou ont attaqué des personnes.

Ce projet s'inspire d'un dispositif américain aujourd'hui abandonné, le centre pénitentiaire pour migrants surnommé Alligator Alcatraz, en Floride, un établissement de détention ouvert par le gouvernement américain en juillet 2025 dans les Everglades, dans une zone entourée par les alligators et les serpents.

Ce site avait suscité des critiques dès son ouverture en raison de ses conditions de détention. Des groupes environnementaux et autochtones, ainsi que des organisations de défense des droits civiques, avaient engagé des actions en justice contre lui.

Près d'un an après son inauguration, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avait annoncé sa fermeture, estimant qu'il avait rempli sa mission et n'avait toujours été conçu que comme une solution provisoire.

Traduit de l'allemand par Joel Espi